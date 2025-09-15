Manu Carreño dicta sentencia sobre lo sucedido en la última etapa de la Vuelta a España

El periodista Manu Carreño, al frente de 'El Desmarque', se ha sentado junto a Joaquin Prat para tratar el tema de actualidad con el que están abriendo prácticamente todos los programas de la parrilla, tanto matinales como vespertinos. 'El tiempo justo' (Telecinco) no iba a ser menos y es por ello que Carreño se ha manifestado para mostrar su opinión al respecto y ha sorprendido por su contundencia al hacer alusión a la manifestación de propalestinos que ha terminado por «reventar la etapa final de La Vuelta». Los incidentes se han saldado con una veintena de policías heridos y numerosos incidentes y disturbios que están siendo portada en medios de comunicación de todo el mundo.

Lo que ha referido Manu Carreño ha sido rotundo y no deja lugar a dudas sobre su postura: «Lo que de verdad es vergonzoso no es tanto que el podio se haya tenido que improvisar con cajas, sino lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, lo que está haciendo Israel. Ante esto miles de españoles han salido pacíficamente a decir 'no estamos de acuerdo'». El periodista ha puesto el foco en que los ciudadanos se han manifestado pacíficamente y eso es «válido». «Lo que no se puede hacer es señalar solo a los que han generado los problemas, los disturbios. Entendemos que la gran mayoría ha ido de manera pacífica y quien diga que no se equivoca. Es una vergüenza lo que está pasando allí y que nuestros responsables políticos y deportivos miren para otro lado», ha terminado afirmando.

Joaquín Prat ha contado en la mesa de debate con periodistas y tertulianos de referencia, junto a Carreño, y ha conectado en directo con deportistas del nivel de Óscar Freire. El exciclista y tricampeón mundial ha apuntado directamente a los políticos y ha referido ataques como el de uno de sus compañeros, «al que le dieron en la cabeza». Freire ha añadido a los disturbios que se generaron el ambiente y la presión a la que han estado sometidos los deportistas. »Son los políticos y no los ciclistas quienes lo tienen que solucionar», ha apuntado en la conexión con Prat. Ha incidido, como el responsable de 'El Desmarque', que todo se generó por «esos que no fueron de forma pacífica y que han terminado por dañar la imagen de la manifestación que era pacífica».