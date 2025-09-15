Preguntan a Gonzalo Miró qué opina Susana Griso de su fichaje en TVE y revela su postura: «Hablé con ella»

Con varios encontronazos a sus espaldas y otras tantas anécdotas a su alrededor durante los muchos programas en los que estuvieron juntos, Gonzalo Miró y Susanna Griso separan sus caminos esta nueva temporada televisiva, después de que el tertuliano, hijo de la directora de cine Pilar Miró, cambie el naranja de Antena 3 por el azul de TVE. Allí presentará un programa junto con Marta Flich, 'Directo al grano', el nuevo magacín de las tardes de la cadena pública tras el fiasco de 'La familia de la tele'.

El inicio del curso televisivo dio inicio hace unos días con la llegada del mes de septiembre, y algunos programas ya están en pleno rodaje, como 'La Revuelta' o 'El Hormiguero'. Otro de los formatos que ya está de regreso es 'Espejo Público', que sigue tras 20 años presentado por Susanna Griso. Este año llega con novedades diversas, como nuevas secciones, entrevistas exclusivas y colaboradores.

Para Gonzalo Miró, este proyecto supone un paso importante en su trayectoria profesional. Tras varios años en Atresmedia, el presentador afronta este reto como un cambio de registro y una oportunidad de crecimiento. Su programa no empezará hasta este lunes 15 de septiembre.

Qué opina Susana Griso del fichaje de Gonzalo Miró por en TVE

El tertuliano ha ofrecido una entrevista con 'El Televisero' en la que ha abordado algunos temas de actualidad respecto a su carrera en televisión. Explica que recibió la propuesta de RTVE hace un par de meses y que, a pesar de que en un inicio no le confirmaron que compartiría plató con Marta Flich, la sintonía entre ambos ha sido inmediata.

Admite que aún le falta rodaje delante de las cámaras, pero confía en que el tiempo y la experiencia conjunta les permitan alcanzar la complicidad necesaria. Ambos se muestran ilusionados con el proyecto y esperan ganarse la confianza del público en un horario muy competitivo.

También ha expuesto cómo es su relación con Susanna Griso y cómo queda su relación actualmente tras desvincularse de su programa: «Lo hablé con ella. Ella ha sido muy importante para mí en mi presencia en Atresmedia, evidentemente, nos entendemos muy bien, hemos trabajado muy bien juntos, yo le tengo un cariño y un respeto tremendo», confirma.

Por último Miró apunta que la periodista catalana le ha deseado suerte porque sabe que para él «es un reto» y «lo ha entendido perfectamente». «Nos volveremos a cruzar, seguro, en algún momento», finaliza.