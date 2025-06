La madre de Maje, 'la viuda negra', rompe su silencio: «Mientras siga viva, será mi hija»

La película 'La viuda negra' (Netflix) ha vuelto a poner de actualidad el caso de Maje, la joven valenciana que planificó el asesinato de su marido, Antonio Navarro, un crimen que llevó a cabo de manera material el que entonces era uno de sus amantes, Salva. Esta producción audiovisual está generando gran expectación y en estos días en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) han conseguido varios testimonios de personas muy allegadas al asesinado, a la asesina y al asesino material.

En esta ocasión, Sonsoles Ónega ha ofrecido a su audiencia un testimonio sobrecogedor, el de la madre de Maje, María Dolores, que sigue viviendo en el mismo lugar, con los mismos vecinos, y que está sufriendo todo lo que llevó a cabo su hija, los comentarios, que la señalen y también el tener que sobrellevar que Maje tuviera un hijo en prisión fruto de una relación con otro preso. Pablo Muñiz, uno de los reporteros del equipo del programa, ha conseguido contactar con María Dolores y ha hablado con ella, que le ha dejado unas reflexiones que han conmovido a Sonsoles ya a los colaboradores de la tarde.

María Dolores, de primeras, decía al periodista que ella no quería hablar: «No, no voy a decir nada. Perdonadme». Pablo Muñiz trataba de empatizar con la mujer, refiriéndole que era consciente de que no podía ponerse en su lugar: «No puedo, no puede ponerse en mi lugar». Le ha preguntado por su nieto, por el hijo de Maje, y esta ha constado que «mientras sea pequeño estará bien». Maria Dolores ha compartido que sigue visitando a Maje en prisión y, pese al dolor que evidenciaba, ha dejado claro que sigue al lado de ella: «Mientras siga viva, será mi hija».

Uno de los temas más controvertidos en este pequeño encuentro con la madre de la asesina de Antonio Navarro ha sido el referido a lo que esta siente por la familia del asesinado. Sobre ello, María Dolores ha dicho: «Ellos están pasando su dolor y nosotros el nuestro. Cada uno el suyo… Es mucha pena, mucho dolor y mucha enfermedad, ya. Nadie desea lo que ha pasado». Sonsoles Ónega y algunos tertulianos han acentuado que igual esta declaración era algo desacertada, «pues su hijo es al que han matado y su hija la asesina». Maje cumple pena de 21 años de cárcel y Salva de 17 años, con una reducción de la misma por colaborar con la investigación.

En el programa de 'Y Ahora Sonsoles' también se han emitido las declaraciones de un ex compañero de cárcel de Salva. Este ha dicho que él le dijo que ella «le comió la cabeza y se encontraba fatal». Ha apuntado algunos «tratos de favor hacia él» y ha comentado que es «una buena persona».