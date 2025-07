El último año de Maje, la 'viuda negra de Patraix', en la cárcel de Fontcalent: pareja, hijo y condena

María Jesús Moreno, más conocida como 'Maje' o, sobre todo, la 'viuda negra de Patraix', encara su último año recluida acompañada de su hijo en la Unidad de Madres Irene Villa de la cárcel de Fontcalent, en Alicante. El menor cumplió esta semana dos años y la normativa penitenciaria establece que las madres reas sólo pueden estar en compañía de sus retoños hasta los tres, por lo que en julio de 2026 deberá volver, en principio, a la prisión de la localidad valenciana de Picassent.

La legislación actual estipula que las mujeres penadas deben separarse de sus hijos a los tres años para que estos puedan iniciar una vida fuera de las rejas de la cárcel; eso sí, en su caso, en una prisión bien diferente a las que habitan en el imaginario colectivo. La unidad de madres de Alicante, tal y como informó ABC, cuenta con un espacio de 3.000 metros cuadrados, 32 habitaciones equipadas, zonas comunes con juegos, aulas polivalentes y talleres de toda clase para evitar que la infancia más vulnerable se vea señalada por el trauma del encierro.

Cuando llegue el próximo verano, sólo tres caminos le esperan a Maje, condenada por urdir el asesinato de su exmarido y llevado a cabo por su examante Salva, protagonistas del 'true crime' más popular desde el estreno en Netflix de la película 'La viuda negra'. El más probable, que tenga que regresar a la cárcel de Picassent, donde conoció al padre de su hijo -también penado por homicidio- y sigue recluido el ejecutor del crimen de Patraix.

El segundo, menos probable y relativo a una cláusula del reglamento penitenciario, que permitiría que pudiera seguir de manera excepcional en el módulo alicantino hasta que el pequeño -que sólo lleva sus apellidos- cumpla seis años si se estima que se trata de la mejor alternativa que permanezcan juntos que ser separados. Algo que parece difícil teniendo en cuenta que la familia de Maje vive en Novelda, a menos de 20 minutos de la cárcel.

Por último, la tercera vía para seguir en Fontcalent sería quedarse embarazada de nuevo. Mientras, continúa su relación con el padre de su hijo, que fue condenado a 15 años de cárcel y que ya cumplió dicha pena. Según confirmaron fuentes penitenciarias a ABC, este la visita cada fin de semana. Algunos, acompañados por sus suegros, pero siempre se ven a las 19.00 horas por locutorios los domingos. También, todos los meses, piden el vis a vis íntimo, concretan.

El perfil adoptado por Maje en la cárcel de Alicante pasa por no llamar la atención y adoptar el mejor comportamiento posible. Desde que se estrenó la exitosa cinta en la plataforma de pago no ha cambiado su actitud ni ha querido reaccionar a la nueva interpretación sobre su 'historia negra'. Algo que solo podría haber realizado por lo que le hayan contado sus visitas, pues en la cárcel sólo hay acceso a la televisión en abierto y no premium como el caso de Netflix.

Cuándo saldrá de la cárcel Maje

La 'viuda negra de Patraix' fue condenada a 22 años de cárcel por planear el asesinato de su marido, a manos de su entonces amante. Detenida en enero de 2018, ha cumplido ya siete años y seis meses en prisión, por lo que de acuerdo con la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario, la libertad condicional podría solicitarla tras cumplir tres cuartas partes de la pena, lo que en su caso equivaldría a 16 años y seis meses.

Su posible salida se podría situar en torno a julio de 2034, siempre que cumpla con los requisitos y no haya registrado sanciones disciplinarias. Aunque, existe la figura de la libertad condicional anticipada, disponible tras dos tercios de la condena, que podría anticipar su solicitud a julio del 2032, aunque se antoja complicado por su particular caso criminal.

Maje no podrá acceder al tercer grado penitenciario hasta enero de 2029, ya que, según el artículo 36.2 del Código Penal, los condenados por asesinato con penas superiores a cinco años deben cumplir al menos la mitad de la condena antes de optar a este beneficio. En su caso, serían necesarios 11 años de cumplimiento efectivo. Para que se le conceda esta medida, deberá cumplir requisitos como buen comportamiento, bajo riesgo de reincidencia, asunción del delito y un informe favorable de la Junta de Tratamiento.

Por otro lado, desde julio de 2023 —coincidiendo con el nacimiento de su hijo— Maje ya podría haber solicitado permisos ordinarios de salida, al haber cumplido una cuarta parte de su condena, siempre que estuviera en segundo o tercer grado y contara con informe favorable y, en su caso, autorización judicial. Sin embargo, según fuentes penitenciarias, no consta que haya solicitado ni disfrutado de ninguno. Su condena finaliza en enero de 2040, aunque podría reducirse si accede a beneficios penitenciarios, algo que se evalúa con especial cautela en delitos de asesinato con alevosía.