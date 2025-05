Juanra Bonet confiesa su monumental metedura de pata con la reina Letizia: «Me sentí fatal»

La política será la absoluta protagonista de la semana que acaba de arrancar en 'El Hormiguero', con las visitas una detrás de otra de Miguel Ángel Revilla y Felipe González. Sin embargo, antes de recibir a los dos ex mandatarios, el 'show' de las hormiga contó este lunes 19 de mayo con un perfil totalmente diferente: el de Juanra Bonet. El presentador se sentó con Pablo Motos para hablar de su nuevo reto al frente de 'Traitors España' y manifestó su asombro frente a la lista de invitados del programa. «Me siento el cantautor telonero de un festival de heavy metal. Mañana ACDD, el miércoles Iron Maiden y el jueves The Bangles. Estoy flipando», expresó.

El también humorista y actor catalán conduce el nuevo concurso de estrategia que emite Antena 3 en el 'prime time' de los miércoles. La cadena de Atresmedia importa así a su parrilla uno de los mayores éxitos internacionales del entretenimiento. Tras más de 30 adaptaciones por todo el mundo, ahora aterriza en España protagonizado por 18 personas anónimas, de edades comprendidas entre los 23 y 63 años y con profesiones y dedicaciones muy heterogéneas.

Un proyecto que su maestro de ceremonias describió «como lo mejor del 'reality', tiene pasión y verdad; lo mejor de los concursos, porque ofrece pruebas espectaculares de destreza, inteligencia y fuerza; y lo mejor de la ficción y del thriller, dado que hay unos asesinos, gente que intenta evitar que les asesinen y descubrir a los asesinos».

Todo eso, grabado y servido al espectador como una serie. «Es como si estuvieras viendo una novela de Agatha Christie que todavía no se ha escrito, en tiempo real, e improvisada por concursantes anónimos. De hecho, los primeros minutos del primer capítulo introduce a los participantes en un tren, al más puro estilo de 'Asesinato en el Orient Express'», adelantó Bonet.

Juanra Bonet, a punto de huir de 'El Hormiguero' abochornado

Además de abrir boca frente al inminente estreno en abierto de 'Traitors', Motos sacó a colación durante la entrevista otras anécdotas sobre la vida personal y laboral del invitado. Como su mudanza a Antena 3 hace ya una década. «Y claro, los nuevos siempre meten la pata…», dejó caer el de Requena. Tras contar cómo en sus inicios en la SER se comió las croquetas de Daniel Gavela, director general de la cadena por aquel entonces, dejó en evidencia al invitado con una vergonzante anécdota que implicaba a una personalidad todavía más destacada: la reina Letizia.

Así pues, en cuanto Bonet supo las intenciones de su colega, amagó con levantarse y marcharse de 'El Hormiguero', nervioso y abochornado «¡Venga, hasta luego! ¡Me voy! Estoy sudando por sitios nuevos…», apuntó con humor, aunque acabó relatando lo sucedido. Eso si, no sin advertir que la historia «empieza muy arriba y acaba muy abajo».

El presentador se remontó al coctel de la celebración del 25 aniversario de Antena 3. «Yo acababa de llegar, era un niño con una maleta llena de sueños», comenzó contando sin perder el humor. Un corrillo donde se encontraba la soberana charlando con otros presentadores llamó su atención. Entre ellos se encontraba Manel Fuentes, que lo invitó a acercarse.

Aunque se quedó «azorado» según él, allá que fue. Se unió a la conversación casual «y en ese momento se me olvidó totalmente que era la Reina, porque la vi tan cordial hablando con compañeras que sentí normalidad». En suma, se le olvidó el cargo. «Se despide contándonos que al día siguiente tenía un congreso científico. Entonces yo dije 'qué interesante'. Y ella respondió, 'pues vente'. Pensé que me estaba vacilando y le dije 'claro, hazme una perdida'. Me sentí fatal», finalizó, aunque aclarando que la Reina a pesar del comentario se despidió amablemente.