«Me daba vergüenza»: Salva Reina desvela lo que la gente ha llegado a opinar de su relación con Kira Miró

Apenas unas horas antes de que desembarque en Netflix una serie con todos los ingredientes para colarse en los primeros puestos de los contenidos más vistos de la plataforma, dos de sus protagonistas acudieron a presentarla a 'El Hormiguero'.'Legado' es el título de una de las ficciones más esperadas del año, un drama familiar cuyo reparto encabeza José Coronado. Este jueves 15 de mayo el reputado actor puso el broche de oro a la semana en el 'show' de las hormigas junto a su compañero de reparto Salva Reina.

Noticia Relacionada Alsina relata el roce que tuvo con un ministro: «Una agarrada muy notable» María Robert El periodista y comunicador celebra una década al frente de su programa en Onda Cero

Aunque la mejor promoción del proyecto la efectuó el propio Pablo Motos al asegurar que está «enganchado como un loco». Coronado, por su parte, calificó la serie de «inteligente» y avanzó que «habla de los entresijos del poder y de la economía en este país nuestro a lo largo de los últimos 40 años». «Lo hace un poco en forma de sátira, pero de pronto mucha gente se va a haber reflejada. Y desde luego, todos los españoles van a entender lo que contamos. En definitiva, lo que prima es una historia familiar de un hombre poderosos con tres hijos y todas sus desavenencias», añadió el invitado.

De hecho, el personal de Coronado, Federico Seligman, ataca a sus propios vástagos. Un rol que si bien se aleja de su realidad, no le ha costado interpretar. «Me encanta, igual que cuando haces de malo e hijo de puta… Se me da muy bien. Yo creo que al estar alejado de ti tienes licencia para matar», comentó entre risas.

Igual le sucede a Salva Reina en 'Legado', pues interpreta el papel del enemigo de Federico, se mete en la piel de un personaje muy distinto de lo habitual: trajeado, repeinado y usando un lenguaje técnico que no siempre entiende. «Me pasó en una secuencia que estaba defendiendo una cosa impresionante, pero yo lo estaba leyendo… Y llega el director y me dice ‘juraría que tú estás a favor de esto’. Tanto tecnicismo de inversiones y tal no estamos acostumbrados».

José Coronado y Salva Reina hablan sobre su profesión

A continuación, los invitados compartieron algunos secretos de su profesión, como los métodos para memorizar guiones y meterse en personajes de toda índole. Y tras ver el trailer, Motos no pudo evitar hacer una reflexión. «No se quién dijo que una serie y una película depende de tres momentos clave: el guion, la grabación y el tercero, del que se habla poco, es el montaje».

«Normalmente nos tratan muy bien y nos suelen quitar los errores, que son muchos», constató el malagueño. Coronado sí que se ha llevado algún chasco al ver el montaje final del largometraje. Sin mencionar el título, el protagonista de ‘Entrevías’ relató que en uno de sus trabajos se tuvo que meter al mar en noviembre, con mucho frío. «Estaba con pulmonía casi… Luego veo que la han tirado. Y me decían que era muy importante hacer esa secuencia. Pues te da rabia. Pero estoy con Salva en que por lo general mejoran nuestro trabajo».

🎬 Cuando acabáis un proyecto, ¿tenéis miedo de que no os vuelvan a llamar? @_josecoronado_ y @salvareinachuki responden #CoronadoReinaEH pic.twitter.com/jq8kKm2Frv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 15, 2025

En relación al mundo de la actuación, el presentador quiso saber si sienten miedo cuando acaban un proyecto de que no los vuelvan a llamar. A estas alturas de su carrera, a José Coronado no le pasa, «porque he tocado muchos frentes, tengo muchas puertas abiertas, hay muchas plataformas nuevas, teatro…Por lo tanto, creo que podría seguir ganándome el pan», admitió, aunque siendo consciente de que es un privilegiado.

Salva Reina, por otro lado, tiene una técnica infalible para elegir los proyectos, «CVL, conforme van llegando».

En ese preciso momento, Motos felicitó al actor malagueño por su Goya a mejor actor de reparto por 'El 47’, mencionando uno de los momentos más entrañables de la gala: el apasionado beso le dio para celebrar a su chica, Kira Miró. Sin embargo, como apuntó Motos, mucha gente dudaba de que fueran pareja. «Yo que se, son malas personas. Yo le di un beso largo por las dudas», bromeó.

Aunque se lo tome con humor, sí le pasó algo parecido con una compañera al mencionar que estaba viviendo con su chica, y que su pareja era la actriz y presentadora canaria. «Se puso a reírse tanto y estaba haciendo tanto el ridículo que le tuve que decir que era broma. Me daba vergüenza lo mal que se iba a sentir cuando supiera que era verdad».