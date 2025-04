José María Almoguera, sobre sus exclusivas: «Si gente como yo no vendiera cosas no sé de qué hablaríamos ahora»

La mañana ha sido intensa en 'Vamos a Ver' (Telecinco), donde Alejandra Rubio se ha referido a su primo de manera poco amistosa. La hija de Carmen Borrego se ha mostrado contrariada cuando, en el directo en plató, la periodista Sandra Aladró ha alabado la forma en la que José María Almoguera trata a los medios y a los reporteros. »Cuando hay cámaras es encantador y fuera de ellas también», ha afirmado la colaboradora.

Al escuchar esto, Alejandra Rubio ha comenzado a referirse a su familiar con términos poco amistosos: «Yo también era super amable al principio, hasta que me acosáis. Si le dierais la misma turra que a mi pues igual saltas, ¿sabes? No voy a seguir que me enciendo y digo cosas que no tengo que decir, pero es que yo no voy por detrás ni negocio cosas con revistas ni periodistas de la calle». Ha continuado afirmando: «Vamos, que yo soy la mala y él es el bueno».

La respuesta de José María Almoguera ha llegado vía 'TardeAR' (Telecinco), este lunes con Verónica Dulanto al frente, en solitario. El sobrino de Terelu Campos ha contestado a su prima de la siguiente forma: «No se a qué se refiere, de verdad. Cuando he negociado una exclusiva se ha cerrado, normal, sin más .Yo no tengo nada que reprocharle. Si gente como yo, como nosotros, no vendiera ciertas cosas no se de qué estaríamos hablando ahora aquí». La presentadora le ha preguntado si, pese a su aparente tranquilidad, le han dolido esos comentarios. Almoguera ha afirmado que no le «escuece» pero que «no lo entiendo. Le ha podido molestar igual algo con Sandra –en alusión a Aladró, que alababa al hijo de Carmen Borrego–, pero que no creo que vaya en mi contra. No entiendo ese mal rollo conmigo».

José María Almoguera ha compartido con los colaboradores que va a enviarle un mensaje a su prima Alejandra, «para ver si ha pasado algo y no me he enterado». Ha insistido en que no terminaba de comprender lo ocurrido. «Yo jamás he vendido información para uqe m cacen por detrás o para pactar un robado, en mi vida. Vaya, que no creo que me haga falta.» Ha tenido palabras también para aquellos que dicen que todo lo que está haciendo es por salir en televisión: «Dicen que lo hago por estar aquí, la verdad, pero si fuera así podría llevar en la pantalla desde hace diez o doce años y no lo he hecho».