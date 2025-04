Reproches y 'palos' a Tamara Falcó por su 'ninguneo' a Vargas Llosa: «La ayudó muchísimo»

'Aruser@s' (La Sexta) ha vuelto a ser muy crítico con Tamara Falcó tras la muerte de Mario Vargas Llosa. Así, si la semana pasada, el programa de la Sexta presentado por Alfonso Arús lanzaba todo un 'dardazo' a la marquesa de Griñón por cómo había reaccionado a la muerte del Premio Nobel, este lunes, el espacio de Atresmedia en su regreso de las vacaciones de Semana Santa ha atizado nuevamente a la colaboradora de 'El Hormiguero' (Antena 3) por su 'ninguneo' al escritor.

El 'repaso' a la marquesa de Griñón se sucedía, cuando 'Aruser@s' se hacía eco de las vacaciones de los famosos. «Tamara Falcó ha revelado dónde ha pasado la Semana Santa con Iñigo Onieva, ¿dónde?», preguntaba Alfonso Arús que recibía la respuesta de Tatiana Arús, colaboradora del programa de La Sexta, que era quien tenía toda la información.

«La han disfrutado en Bosnia y Herzegovina», apuntaba la tertuliana, a la vez que mostraba imágenes que Tamara Falcó había publicado en sus redes sociales y señalaba que estos días libres habían sido para la marquesa de Griñón de «recogimiento».

«Ningún tipo de mensaje acerca de tito Mario, ¿no?», cuestionaba Alfonso Arús. «No, ningún tipo de mensaje», le respondía Tatiana Arús que ofrecía la secuencia de la llegada a España de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. «No han querido hacer ningún tipo de declaración, a pesar de que se les ha insistido en si querían dar el pésame, no ha querido hacer declaración», puntualizaba la tertuliana de 'Aruser@s' que llevaba a Alfonso Arús a reprochar a Tamara Falcó su actitud.

«Bueno, con respecto a Mario Vargas Llosa, él siempre habló bien de Tamara Falcó, siempre... Si su madre terminó mal con Mario Vargas Llosa yo creo que no es motivo para no decir nada», afirmaba rotundo el presentador de 'Aruser@s', mientras que Angie Cárdenas, colaboradora del espacio de La Sexta, recordaba los favores que el Premio Nobel había hecho a la marquesa de Griñón. «Ella entrevistó a Mario Vargas Llosa y este le ayudó muchísimo en ciertos momentos dándole entrevistas, hablando bien de ella... No sé...», recordaba la tertuliana.