Javier Cabello, Cuerpo de Bomberos de Madrid: «Los adornos navideños son un clásico de nuestras intervenciones todos los años y así es como se evitan los riesgos con la decoración de las fiestas»

Ha llegado al plató de Sonsoles Ónega con un carro de lo más navideño: un árbol con decoración de Navidad, un Belén, guirnaldas y espumillón, bolas y otros adornos para preparar las casas cuando llega el mes de diciembre. Javier Cabello, uno de ... los suboficiales del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, no ha dudado en traerse de todo para ilustrar las consecuencias de adornar casas y oficinas sin tener en cuenta unos mínimos de seguridad que eviten incidentes que acaben con llamadas de emergencias a efectivos de seguridad como el suyo. Ha sido en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde ha hablado alto y claro sobre qué sí y qué no cuando se trata de 'montar el Belén' de cara a estos días que se avecinan.

Para empezar ha dado a conocer esos «clásicos» que hay tras buena parte de las llamadas que llegan a los bomberos: «Las velas, que son un clásico de nuestras intervenciones todos los años, y también las regletas. Las velas porque las dejan encendidas y las regletas por sobrecarga y por no situarlas en un lugar correcto». Sonsoles Ónega le ha preguntado donde deberían estar y él ha apuntado que separados de otras fuentes de ignición, como podría ser ocultarlas tras las cortinas o bajo el sofá. Si se prende la llama, al final acaba ardiendo todo.

A esto ha sumado el hecho de comprar productos que no hayan pasado los convenientes controles de seguridad. Imprescindible «que tengan el marcado CE, conformidad europea, tanto las regletas como las guirnaldas de luces. Y no se trata de evitar bazares, ojo, que también los hay que cumplen con lo que exige Consumo, sino de fijarse bien en estas etiquetas y tener cuidado, porque a veces se confunde ese 'CE' con 'China Export'. Otra cosa más, que el hecho de proceder de China no conlleva que no estén homologados. La cosa es que lleve el distintivo», ha referido el bombero madrileño.

El 'peligro' de las luces de Navidad en casas

Sobre el tema de las luces y el alumbrado especial de esta época del año, ha confirmado que «las LED no van a dar guerra, porque trabajan entre 0,7 y un voltio». Ha aconsejado evitar poner en la misma regleta de las luces el cargador del móvil, entre otras cosas, para prevenir esa sobrecarga que pueda provocar en chispazos y finalmente el fuego. «Yo suelo dejar el teléfono cargando batería en la encimera, por ejemplo, porque no está cerca de otra fuente de ignición», ha añadido.

El árbol es otro tema. «Siempre un pelín separado del sofá y de la regleta. Ha dicho que «los árboles modernos ya no arden porque «los materiales que se utilizan para fabricarlos suelen no ser ignífugos, no propagan la llama». En cuanto a la decoración, «los productos decorativos ocasionales no están sujetos a la norma CE, así que lo más importante es el tema regletas», ha terminado diciendo este experto.