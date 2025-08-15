Un finalista de 'MasterChef' carga contra el programa y les acusa de tongo: «A la quinta semana nos dijeron quién iba a ganar»

A pesar de que lleva más de una década en antena, 'MasterChef' sigue siendo uno de los programas estrella de RTVE. El famoso concurso de cocina, que se emite desde 2013 en La 1, ha sabido crear un imperio en la televisión española de la mano de sus tres jueces, Samantha, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, expandiendo de la edición de anónimos con la versión Kids y Celebrity.

De él, por supuesto, han salido todo tipo de rostros famosos en nuestro país. Los hay que han aprovechado la visibilidad del programa para labrarse una carrera en los fogones, mientras que otros han encontrado un hueco en las redes sociales. Es el caso de Alberto Gras, quien fuera concursante de 'MasterChef 8', conocido por el éxito de Deleito, una cadena de hamburgueserías digital fundada por él mismo.

A pesar de que se dio a conocer tras ser seleccionado entre los aspirantes de la octava edición, lo cierto es que en los últimos años no le han faltado oportunidades para lanzar dardos al reality. Así lo hizo hace unos días en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, donde ha prometido que revelará algunos de los secretos mejor guardados de paso por las cocinas del programa de RTVE.

En este, el primero de una serie de 21 vídeos, ha contado que un trabajador del programa les reveló quién sería la ganadora de la edición cuando apenas llevaban cinco semanas de concurso. «Día 1 de 21 explicando algo que no sabes de 'MasterChef', empezamos fuerte: el día que nos enteramos quién ganaba», comienza relatando en esta publicación.

Alberto Gras, exconcursante de 'MasterChef', revela que les dijeron quién ganaría en la quinta semana de concurso

Según cuenta Alberto Gras, los concursantes acudían a diario al plató desde la casa donde estaban alojados y eran trasladados en vehículos privados. Durante uno de estos viajes, uno de los conductores les dijo quién iba a ganar la edición «sí o sí»: «Era la persona que finalmente ganó la edición», ha relatado el exconcursante, haciendo referencia sin nombrarla a su compañera Ana Iglesias.

Al oír aquello, el cocinero afirma que acudieron a hablar con los trabajadores de la productora del programa, que trataron de apaciguar las aguas. «Nos dijeron lo típico de que se lo había inventado, que habría supuesto... Obviamente no. Esa persona ganó, ese hombre sabía que iba a ganar», ha narrado Alberto, atacando indirectamente al programa y acusándolos de tongo.

El que fuera finalista de 'MasterChef' ha recordado que en aquel momento se encontraban grabando el cuarto programa, por lo que era imposible que se intuyera quién acabaría haciéndose con el triunfo. «Si te lo dicen, dices '¿por qué lo dice un conductor?'. A partir de ese momento no fue igual, estaba por ahí el 'run run' de 'y si sí'. Y al final fue sí», ha criticado el chef catalán, poniendo en entredicho la transparencia del reality.

Además de ello, el exaspirante ha explicado que, sumándose a todo lo sucedido, no volvieron a coincidir con el conductor que les había contado aquello: «Ese conductor no lo volvimos a ver nunca más, jamás volvió a llevar a nadie».

Alberto Gras ya denunció que la ganadora y un finalista tuvieron trato de favor en el concurso

Él mismo ya afirmó que los concursantes que terminaron siendo ganadora y segundo finalista, Ana Iglesias y Andy García, tuvieron trato de favor durante las primeras semanas de rodaje. De hecho, según su versión, estos no convivieron con el resto del grupo en la casa común, sino en un hotel, con acceso a móviles y visitas familiares.

Estas últimas declaraciones son solo unas más de las que se suman a la larga lista de testimonios que han cargado contra 'MasterChef', como es el caso de Patricia Conde, Fernando Tejero o Xuso Jones, que ya pusieron en la diana al reality tras sus respectivas participaciones.