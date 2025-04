Inma Cuesta irrumpe por equivocación en el plató de 'El Hormiguero': «No se dónde estoy ahora mismo»

Vuelve a las salas de cine un maestro de la comedia. El viernes 11 aterriza en la cartelera 'Un funeral de muerte', el nuevo trabajo de Manuel Gómez Pereira. El director de populares películas de los 90 como 'Boca a boca' o 'El amor perjudica seriamente la salud' y guionista de 'Cuéntame cómo pasó', reúne en este remake de la exitosa película británica de Dean Craig a un reparto de lujo encabezado por Quim Gutiérrez, Ernesto Alterio, Belén Rueda,Gorka Otxoa e Inma Cuesta.

Calentando motores antes del estreno, Quim Gutiérrez y Ernesto Alterio acudieron este miércoles 9 de abril a 'El Hormiguero' no solo para presentarla, sino para asistir al preestreno. «La vamos a liar bastante gorda esta noche…», avisaba Motos. Y es que el equipo 'El Hormiguero' había montado un cine en el plató de al lado para realizar allí la 'première'. «Van a venir todos los actores de la película y se va a liar una bastante tocha», aseguraba el presentador.

Hoy en nuestro plató hacemos la premiere de “Un funeral de locos” ¡@InmaCuestaWeb también está aquí! #QuimErnestoEH pic.twitter.com/nwjzLkt3D0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 9, 2025

Para abrir boca, los invitados adelantaban parte de la trama. «Va de un señor que nos deja, que se muere, y que es nuestro aita. Pero al abrir el ataúd resulta que el señor que está dentro no es la persona que debería ser».

Y a partir de ahí, todo se va enredando. «Lo que tendría que ser una fiesta para pasar el duelo, se convierte en conflictos enconados entre hermanos, problemas económicos… Mierda, comida, locura y amor», resumió el protagonista de 'Azuloscurocasinegro'.

La quinta película juntos de Ernesto Alterio y Quim Gutiérrez

Se trata de la quinta película en común de los dos actores, aunque la primera en la que interaccionan más de una frase. Interpretan a dos hermanos. «Mi personaje se llama Roberto, es un escritor que vive en Nueva York. Bueno, no me gusta juzgar a los personajes, pero es un poco moñas. Y en realidad está construido un poco para poner en dificultades al personaje de Quim», añadió Alterio. A lo que su compañero dejó claro que esa intención de complicarle la vida, «la consigue».

Después de poner el tráiler, el anfitrión recordaba a los espectadores que acabaran de sintonizar el programa que estaban pasando la noche con dos de los protagonistas de 'Un funeral de muerte'. «Con dos no, con tres…», corregía confuso. Inma Cuesta se colaba entonces en el plató después de que Motos anunciara su visita. Sin embargo, la actriz aclaraba que había sido totalmente fortuita. Perdonad por la interrupción. Vengo a la 'première', y no se por qué puerta he entrado que he salido por aquí. «¿Pero qué haces aquí?», preguntaban sus compañeros de reparto también con asombro.

Ya que estaba, el de Requena aprovechó para pedirle unas breves declaraciones sobre su personaje. «Ella es Amaia, yo soy Inma y no se dónde estoy ahora mismo», bromeaba. Sobre su papel en la película, Cuesta contó que da vida a la prima de Quim Gutiérrez y Ernesto Alterio. «Mi tío es el difunto, y voy al funeral con mi pareja, Iker (Gorka Otxoa). Este se pone muy nervioso por conocer a mi padre, se toma una cosita, y todo se desmadra bastante».

No fue, sin embargo, la única sorpresa de la noche. También se dejaron caer durante la entrevista de sus compañeros otros dos actores de la cinta, Belén Rueda y Antonio Resines. En su línea, Resines aprovechó para arremeter contra Motos. «Esta promoción es una puta mierda, no está a la altura el presentador. Te han engañado», acusó con su particular sentido del humor. Un visto y no visto, pues se marchó al momento, «me voy, porque no tengo más que decir».