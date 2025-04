La inesperada técnica del fútbol con la que Ramos ayuda a Pilar Rubio para triunfar en 'Maestros de la costura'

Pilar Rubio está siendo una de las grandes protagonistas de la edición Celebrity de 'Maestros de la Costura' (La 1). Así, la presentadora y colaboradora de televisión, está triunfando en el concurso de Televisión Española (TVE) a base de esfuerzo y trabajo, tal y como ella misma ha reconocido en diversas ocasiones a los jueces del formato. Sin embargo, no todo es constancia y coser, ya que este miércoles la concursante confesaba al jurado la inesperada técnica de fútbol que Sergio Ramos le había enseñado para triunfar en 'Maestros de la Costura'.

'Maestros de la costura' se encontraba en la primera prueba de la noche, cuando el jurado se acercaba hasta el puesto de Pilar Rubio a la que encontraban muy avanzada con su prenda. Los jueces le alababan su rapidez cosiendo y lo achacaban a las horas que la presentadora le dedicaba.

Un tiempo que Pilar Rubio aseguró que le quitaba a estar con sus hijos, que de vez en cuando iban a verla. «Y de toda esta presión costuril, tu marido, ¿qué opina?», le preguntaba Lorenzo Caprile a la concursante de 'Maestros de la costura' que le dejaba una inesperada respuesta sobre Sergio Ramos.

«Que no te pueda la presión», manifestaba Pilar Rubio que dejaba ante las cámaras el consejo que Sergio Ramos le había dado. «Vamos, el otro día me lo dijo, que estaba muy orgulloso y que ojalá pudiera llegar yo a la final para que él pudiera venir a verme», indicaba la concursante de 'Maestros de la Costura' que continuaba revelando del papel de su marido en su concurso. «El otro día fui y me fui a llorar con él. Le dije. 'estoy muy presionada, lo estoy pasando a veces mal'», explicaba Pilar Rubio que, seguidamente, reconocía la ayuda de Sergio Ramos. «Y él me hizo un poco de 'coaching' porque él sabe de presión es mi 'coach' emocional», confesaba la participante del 'talent' de TVE.

Y, desde luego, que la técnica de Sergio Ramos de que no le pudiera la presión a Pilar Rubio fue de ayuda, ya que la concursante se ha convertido en una de las finalistas de 'Maestros de la Costura'.