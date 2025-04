El doctor José Cabrera levanta ampollas con un polémico análisis que obliga a Ana Rosa Quintana a actuar: «No es serio»

Donald Trump es el nombre propio de esta semana en cuanto a política internacional. El presidente norteamericano ha hundido las bolsas por sus amenazas de aranceles y es carne de tertulia en todos los programas de televisión en donde las críticas no dejan de ensañarse con él. Sin embargo, 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) ha contado este jueves con el doctor José Cabrera que ha expuesto una posición diferente que ha encendido los ánimos de algunos tertulianos presentes en el plató del matinal y que ha obligado a Ana Rosa Quintana a tomar cartas en el asunto.

«¿Está bien Trump?», comenzaba preguntando la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' al doctor José Cabrera. «No sé de qué os extrañáis la política es el arte del engaño permanente», empezaba diciendo el invitado del matinal de Telecinco. «Es que yo no sé, ni Trump es detestable, ni Trump está loco, ni Trump ignora lo que hace. Trump es como un oso que se ha levantado, ha gritado y ha recolocado al mundo y en Europa que estábamos jugando con globos de colores, de repente, nos hemos dado cuenta que el mundo es otro», exponía el doctor José Cabrera que pasaba a definir al presidente de Estados Unidos.

«Trump es una personalidad histriónica pero es un comerciante. Se ha puesto al frente de una caja registradora gigante y ha visto que las cuentas no le cuadran. Y está diciendo cosas, a sabiendas de que son erróneas o falsas, pero para que todos estemos acojonados y lo ha conseguido. Señores, el mundo entero está a la expectativa de lo que diga Trump en cinco minutos», afirmaba el doctor José Cabrera, a lo que Ana Rosa Quintana apuntaba: «Lo ha descolocado, creo yo». «Trump ha hecho un relato nuevo y nos ha dejado en pelotas», le replicaba el invitado de 'El programa de Ana Rosa'.

Entonces, Ana Rosa Quintana le pedía a José Cabrera un análisis de Donald Trump que a la postre traería cola. «Tú que has hecho muchos informes forenses psiquiátricos, ¿cómo lo definirías?, ¿narcisista...?», preguntaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' a su invitado que respondía alto y claro.

El 'palo' del doctor José Cabrera a Pedro Sánchez

«Es muchísimo menos narcisista sin comparación que el zar Putin y no digamos nada de nuestro presidente del Gobierno que todos los días se levanta y se besa en el espejo, nada que ver», afirmaba el doctor José Cabrera. «Este no es narcisista, es un empresario agresivo que ha entrado en la cacharrería dando patadas, pero lo ha hecho con una estrategia, que no nos olvidemos que detrás de Trump hay cientos de asesores y,no 60 premios nobeles que están todos jubiletas en Miami firmando una carta. ¡Ojo!», advertía el invitado de 'El programa de Ana Rosa'. «Es verdad que tú dices que se descoloca, pero obliga a la gente a buscar una silla otra vez. Y está todo el mundo», finalizaba diciendo entre risas José Cabrera que dejaba el plató del matinal de Telecinco con el ambiente caldeado.

«Esto no es serio», decía una colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'. «Sinceramente que no veo es la derivada cómica que le ha puesto Cabrera», añadía la tertuliana quejándose de la postura del invitado, lo que obligaba a Ana Rosa Quintana a dar un paso al frente por el doctor José Cabrera.

«A ver, Cabrera se ha expresado lo que mucha gente, con otra gente con la que no estoy de acuerdo. Lo hace como quiera, lo que hace falta es que le digamos a Cabrera que cómo tiene que decirlo. Bueno, perdóname, hay gente que está pensando lo de Cabrera, hay gente que piensa que tiene un plan», zanjaba Ana Rosa Quintana defendiendo la pluralidad de opiniones en 'El programa de Ana Rosa'.