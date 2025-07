Gonzalo Miró, rotundo con la sentencia de Imanol Arias y Ana Duato, señala a la actriz sin temblarle el pulso

La sentencia de Ana Duato e Imano Arias por el caso Nummaria ha paralizado este lunes los programas de televisión. Y es que, la última hora pillaba a los matinales en plena emisión, lo que provocaba que algunos cambiasen la escaleta para introducir el asunto entre sus contenidos. 'Espejo Público' (Antena 3) ha sido uno de estos espacios que ha dedicado parte de su tiempo a hablar del caso, una charla de la que ha opinado Gonzalo Miró que ha se ha mostrado rotundo.

'Espejo Público' se encontraba en su segunda franja cuando Susanna Griso daba a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional con respecto a los actores Ana Duato e Imanol Arias. Con las primeras informaciones, la presentadora contactaba con la abogada del matinal de Antena 3, Beatriz de Vicente, que aclaraba a todos la gran pregunta que se hacían que no era otra que si el actor de 'Cuéntame cómo pasó' tendría que ingresar en la cárcel por su condena de dos años y dos meses de prisión.

Tras este momento, Susanna Griso también quiso conocer la opinión de Gonzalo Miró. «Tenemos a Imanol Arias ahora mismo condenado y a Ana Duato absuelta de todos los cargos. ¿Te sorprende?», le cuestionaba la presentadora del matinal de Antena 3 al colaborador que respondía sin rodeos ante las cámaras.

«No sé, tendría que ser abogado, porque no sé hasta que punto tenía el fiscalizador montada la trama», señalaba Gonzalo Miró antes de hacer público su posicionamiento con respecto a la sentencia del caso Nummaria.

«Lo que puedo decir por el aprecio personal que les tengo a ambos, es que me alegro», afirmaba rotundo el colaborador de 'Espejo Público'. «Especialmente, por Ana», puntualizaba el tertuliano que seguidamente daba las explicaciones. «Porque decidió tomar un camino muy valiente y fue muy castigada por hacerlo. Creo que corrió un riesgo que no todo el mundo hubiera estado dispuesto a correr y me alegro que haya salido absuelta», sentenciaba Gonzalo Miró sobre Ana Duato e Imanol Arias.