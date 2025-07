Montoya, en el ojo del huracán: «Estuvo burlándose de una persona con discapacidad»

Malos tiempos para Montoya. Y es que, el concursante ha pasado de vivir sus días mejores días en lo más alto de la fama, a recluirse voluntariamente y bajo prescripción médica para sanar su salud mental. Una ausencia que está sirviendo de carne de tertulia en espacios como 'Fiesta' o 'De Viernes', ambos programas de Telecinco, pero que también ha sido aprovechada por un antiguo compañero del sevillano en 'El conquistador' (La 1) para cargar contra él con una grave acusación.

El final de 'Supervivientes' suponía el 'hasta aquí' de Montoya. El concursante no solo no ganaba la edición que todo el mundo daba por hecho que ganaría, sino que además, se llevaba la decepción de la traición de Anita Williams, que ante las cámaras de Telecinco sacaba a la luz el gran engaño en el que habían tenido a la audiencia. Una revelación que supuso el estallido de Montoya en el plató y que supuso su última visita a un programa de Mediaset.

Ya de retiro, el concursante envió un comunicado. «He tenido que decir basta, basta a una situación en la que me he ido sumergiendo sin darme cuenta, movido siempre por el amor y los sentimientos para agradecer todo el cariño. Pero todo no vale en esta vida. Pensaba que podía, pero las situaciones vividas en los últimos tiempos me han colapsado», escribía Montoya, que añadía que siendo «consciente de todo», había dicho «basta». «La salud mental no es un juego y gracias a tener un entorno sano que me ha puesto en manos de profesionales, estamos en ese camino para volver a seguir siendo feliz porque es lo que llevo buscando desde hace mucho», manifestaba el concursante de 'Supervivientes' que ahora ha visto cómo un antiguo conocido, Daniel Oury, lo ha vuelto a poner en el ojo del huracán.

«Jamás me alegro del mal. El primer día que lo conocí, en un avión de camino a Dominicana para rodar 'El conquistador' de TVE, estuvo burlándose todo el camino de una persona con discapacidad que viajaba junto a él. Lo que pasó en el programa ya ni os cuento…», escribía el exconcursante del 'reality' de la cadena pública contra Montoya en sus redes sociales.