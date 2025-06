García-Margallo define con una palabra cómo valora la comparecencia de Pedro Sánchez

José Manuel García-Margallo tiene claro lo que opina respecto a la rueda de prensa ofrecida por el presidente del Gobierno. El exministro de Exteriores, colaborador habitual de 'Todo es Mentira' (Cuatro), ha conectado en directo con el programa, este jueves con Marta Flich al frente, ha hablado en directo tras salir de una conferencia y la pregunta de la presentadora ha sido directa: «¿Qué te ha parecido la comparecencia de Pedro Sánchez?».

La respuesta de García-Margallo ha sido contundente y rápida. Con una palabra ha definido lo que opina respecto a eso «lo siento» y «pido perdón» del presidente del Ejecutivo: «¡Un sindiós!» El político ha afirmado que, según él, es claro que son cuatro en esta historia: «Como piloto, Santos Cerdán; de copiloto, José Luis Ábalos; detrás, Koldo García y él, Pedro Sánchez, el cuarto». El exministro de Exteriores ha lanzado una pregunta, en relación a ese 'yo no sabía nada de lo que ocurría' que ha querido esgrimir el presidente de España: «¿Puede decirnos de qué se enteraba entonces?».

Marta Flich ha preguntado también sobre cómo está actuando el PSOE como partido, pues Sánchez ha comparecido en Ferraz, no en Moncloa, «probablemente para desvincular al Gobierno de todo esto». «¿Han reaccionado rápido? ¿Cree que el presidente realmente no se ha enterado del informe de la UCO hasta ahora?», le ha dicho la presentadora, a lo que García-Margallo ha contestado: «Me cuesta creer que no se había enterado de lo que hacía un secretario de organización y otro secretario de organización… Aplicaré la presunción de inocencia –ha añadido de manera irónica, con media sonrisa–, pero esto es difícil de asumir. El problema es que todo esto no se cocina en el despacho, sino en una marisquería diferente».

Sobre una posible moción de censura de Núñez Feijóo y si encontraría socios de gobierno, García-Margallo ha recorrido anteriores mociones de censura. «Unas no sirvieron para nada y bueno, hay otras que se quedaron como pórtico de la victoria», ha apuntado. Respecto a la rueda de prensa del líder de la oposición, el exministro de Asuntos Exteriores ha afirmado con sorna que no sabía por donde iría su posicionamiento: «No presumiré nunca de entender a un gallego pero bueno, supongo que es la pregunta que todos nos hacemos, si llegará esa moción de censura. Cualquier otra cosa no es novedad, volver a decir que el PSOE es una cloaca o que hay que volver a convocar elecciones, pues es más de lo mismo».