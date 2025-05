El porqué García-Margallo confiesa estar «muy contento» por la elección de Prevost como Papa León XIV

José Manuel García-Margallo ha conectado en directo con Risto Mejide para 'Todo es Mentira' (Cuatro) con una sonrisa de oreja a oreja. El exministro de Exteriores ha explicado que su emoción se debe a lo sucedido ayer en El Vaticano: «Para cualquier católico, y yo lo soy, la elección de un papa siempre es alegría. Y dentro de eso, hay gente que te gusta más o menos y a mi este me gusta mucho».

Las razones por las que se ha mostrado tan encantado con el Papa León XIV han sido varias y las ha dado todas: «Me gusta que sea americano. Por otro lado, el Papa Francisco inició unos procesos que, a mi juicio, son irreversibles dentro de la Iglesia pero que se pueden acelerar o ralentizar y podría haber así conflictos entre dos iglesias. De un lado la alemana, que quiso acelerar en ceso, y una mayoría de la iglesia americana, que quería frenar algo». García-Margallo ha explicado que el Papa Francisco, consciente de ello, decidió hacer unos últimos nombramientos nombrando a cardenales que siguieran su ritmo y con su sentido del tiempo».

Entre esos temas candentes, García-Margallo ha apuntado al papel de la mujer en la Iglesia, la aproximación de los divorciados a la Eucaristía, el papel del colectivo LGTBI en la Iglesia… El exministro de Exteriores ha incidido en otros detalles que le gustan de Leon XIV: «Es agustino, que yo soy más de San Agustín, y el hecho del nombre, que ya lo sitúa cercano a León XIII, que fue un papa con dos grandes aciertos políticos». Ha especificado sobre ello, primero, que él, «como buen agustino, distingue entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena, y es algo importante que hay que distinguir». Lo segundo, el que es «autor de la encíclica Rerum novarum, en la que se basata la economia social del mercado desde entonces».

José Manuel García-Margallo ha añadido un punto anecdótico, y es la relación del que hasta ayer era el cardenal Provost con España, pues que su madre tiene ascendencia española. «Esto me hace muchísima ilusión», ha sentenciado.

Risto Mejide le ha preguntado cómo cae que afectará este pontificado a Estados Unidos, a la relación con Donald Trump, teniendo en cuenta que el Papa León XIV parece posicionarse alejado de las ideas del presidente estadounidense. «Es lógico, porque las manifestaciones de Trump son lo más alejado que hay que estar del cristianismo y del liberalismo. Hay que tratar a los inmigrantes como personas y se merecen que se respete su dignificad, algo que Trump no hace». Por último ha puesto el acento en el concepto de «la paz justa, no habla de cualquier paz». «Es como lo de Ucrania, que la base no se asiente sobre la base de que le arrebaten por la fuerza territorios que Rusia se había comprometido a respetar, ¿sabes? Eso no es una paz justa. Sería una paz injusta», ha terminado diciendo García-Margallo.