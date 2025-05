La incómoda pregunta de Aitor Albizua a María Patiño que ronda a millones de españoles

Último día de la semana, último programa de esta primera semana inaugural de 'La familia de la tele' (La 1), que ya va dando muestras de sobre qué va el programa y las dinámicas que se irán siguiendo. Pese a acontecimientos extraordinarios que se han colado en las retransmisiones, como ha sido el arranque del cónclave y la elección final del nuevo papa, estas primeras horas de rodaje van permitiendo colocar las piezas y cada uno asume su rol en este puzzle de presentadores y colaboradores que parecen tratar de quitarse la palabra constantemente.

En la tarde del viernes se ha producido un hecho curioso, protagonizado por Aitor Albizua. Este comentaba sobre una situación vivida el jueves por María Patiño con el cantante Manuel Carrasco. Ella es gran fan y seguidora de la música del onubense, que estaba presentando su nuevo trabajo musical en el Metro de Madrid, con un evento original y diferente. María acudía, empujada por el equipo de 'La familia de la tele', pero sin estar del todo convencida porque dice que «toca la fibra sensible» y muestra su «vulnerabilidad, algo que la gente no está acostumbrado a ver».

Dicho esto, el reportero acudió acompañando a la presentadora hasta el metro de Ciudad Universitaria y ella se mostró muy nerviosa, tanto es así que fue imposible conseguir que se acercara al cantante. ¡Hasta salió corriendo! Todo se seguía con las cámaras de RTVE y, al verlo, ha resultado un tanto insólito todo. Aitor Albizua, que estaba al frente de este programa, junto a Inés Hernand, ha hablado alto y claro con ella y le ha lanzado una pregunta cuanto menos incómoda que probablemente se estaría haciendo buena parte de la audiencia del programa: «María, ¿cuánto hay de teatro y cuánto de verdad?».

María Patiño se ha quedado sorprendida por lo que le decía su compañero, además, este viernes sin la compañía de Belén Esteban. Ella se ha quedado boquiabierta y ha respondido igual de rotunda: «Claro que es verdad todo. Yo no finjo, soy así. Es por eso que me cuesta tanto mostrar esa parte de mi. La gente se cree que yo soy muy fuerte, que tengo carácter, y es cierto, pero también soy sensible y en este caso es que me toca especialmente, porque me siento muy identificada con las canciones de Manuel Carrasco».

María Patiño ha sorprendido al compartir las dos canciones que escucha todas las mañanas al levantarse, porque le suben el ánimo. De un lado, 'No dejes de soñar', de Carrasco. La otra es 'We pray', de Coldplay.