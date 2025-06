García-Margallo alerta sobre el momento que atraviesa España: «Es una situación como yo no he conocido desde el año 77»

La sesión de control al Gobierno está dejando un sinfín de titulares en los que lo que prevalece son las críticas entre unos y otros partidos, con el 'y tú más' como posible resumen de las intervenciones de PSOE y PP, de Gobierno y oposición. En 'Todo es Mentira' (Cuatro) han recogido los principales momentos de lo sucedido esta mañana de miércoles en el Congreso de los Diputados y los colaboradores en plató han dado su opinión al respecto.

Entre los más contundentes respecto a lo que se ha vivido en el hemiciclo ha sido José Manuel García-Margallo, ex ministro de Asuntos Exteriores. Este ha dicho no comprender lo que está sucediendo: «No entiendo que Pedro Sánchez pueda seguir gobernando en estas circunstancias». Ha llegado a afirmar, mostrándose alertado por las circunstancias que se están viviendo, que España «está en un nivel de reputación como la Hungría de Viktar Orban. Estamos en una situación como yo no he conocido desde el año 77».

Pablo González Batista, el periodista que está al frente de 'Todo es Mentira' en la edición de verano, le ha hecho referencia a lo que se está comentando y a lo que ha dicho la propia portavoz del Gobierno. García-Margallo se ha mojado igualmente sobre esto: «Dice que no sabe lo que va a salir, se afirma que hay conversaciones donde aparecen otros muchos ministros. No se. Debe ser tremendo cuando te levantas de la cama por la mañana y no sabes si lo mejor es que te insulten desde tu propio Gobierno, llamándote pájara, o que salgas en un informe. Cuando se vive esta situación es imposible atender a lo que de verdad preocupa a la ciudadanía».

El ex ministro de Asuntos Exteriores ha citado el editorial de 'The Times', del que se ha informado en ABC. En este artículo el diario británico afirma que «los españoles merecen algo mejor» y tildan a Pedro Sánchez como «galgo», por la «rapidez con la que huye d ellas crisis». También se refieren al presidente del Ejecutivo como «Don Teflón», por «la dificultad de mantener la coherencia de múltiples escándalos».

José Manuel García-Margallo ha destacado, sobre el informe de la UCO y las conversaciones que estarían por conocerse, que le parece muy importante otro aspecto que se puede leer de la información que estas arrojen. Ha apuntado al hecho de que «se podrá ver las cesiones que habría hecho Sánchez para seguir en el poder, puesto que Cerdán comunicaba a sus compinches las conversaciones que tenia con Puigdemont y Koldo era el depositario de estas».