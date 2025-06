Juan del Val, sin piedad con Pedro Sánchez por su actitud en plena crisis del PSOE: «No tiene ninguna pena»

Es escándalo de corrupción que afecta al PSOE sigue acaparando buena parte de la actualidad nacional. El informe de la UCO sitúa como eje de la trama de presuntas mordidas a Koldo, Ábalos y Cerdán.

Además, se han desvelado audios en el que supuestamente se reparten determinadas cantidades y en los que también se habla del reparto de mujeres.

Todo ello ha formado parte también de la tertulia de 'El Hormiguero'. En ella ha participado el escritor y colaborador de televisión Juan del Val que ha opinado sin reparos sobre la trama y se ha mostrado muy crítico con Pedro Sánchez.

Juan del Val, muy crítico con la actitud de Pedro Sánchez

Del Val se ha referido a las comparecencias del presidente del Gobierno desde Ferraz, la sede del partido socialista. En la primera Sánchez pidió perdón y en la segunda, tras la reunión de la ejecutiva federal, anunció los cambios en la organización.

«No es verdad cuando sale el jueves compungido, estoy convencido de que no tiene absolutamente ninguna pena y se parece mucho más al [Pedro Sánchez] real esta persona agresiva y retadora que sale ahí», expresó el colaborador cuando dio su opinión sobre la diferencia entre ambas comparecencias.

Además, piensa que todo es «una pose» y que el motivo de sus discursos se mueve por lo que «es más beneficioso para él». «No hablar de lo que se se han llevado dos personas que de repente son ya absolutamente ajenas a él. Me parece completamente inverosímil. No le conviene», opinó sobre las referencias de Sánchez a Ábalos y Cerdán, ambos ex número tres del PSOE, ahora implicados en el caso, y elegidos también por él.

Juan del Val se ha preguntado «qué tiene que pasar para que pase algo» y ha criticado también el papel de «los cómplices», también los que van más allá de los socios políticos, a quienes considera clave para que Sánchez siga manteniendo la misma postura. «Al final, si mañana tiene un ministro dirá que ese ministro no tiene nada que ver con él y se pasado sale otro dirá que no tiene nada que ver con él. Y al final tendrá un montón de cómplices que dirán que aquí no hay motivo para dimitir», analizó.

«Es evidente que Pedro Sánchez legítimo y democrático, pero no es un demócrata», manifestó tras ver la actitud de Pedro Sánchez durante estos días. Además, precisó que el presidente del Gobierno se ha nutrido también del miedo al «que viene la ultraderecha».

«Él va despejando el campo y los cómplices le siguen apoyando con una cara de más o menos agrado», afirmó. Asimismo, destacó que el resto de formaciones y, sobre todo, el Partido Popular deben «sentarse a negociar de verdad» más allá de que unos gusten más o menos.