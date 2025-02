'First Dates', obligado a censurar durante toda la cita los pechos de su soltera más explosiva: «Fuera de lugar»

Anoche una soltera puso en jaque al equipo de 'First Dates' (Cuatro) e, incluso, por momentos a su cita. Y es que, Wat3rmami, como se hacía llamar la mujer, incomodó por momentos a los presentes por su explosividad al vestir, ya que nunca un escote provocó tanta atención no por el hecho de mirar, sino de censurar al público el busto de la mujer.

«Extrema, elocuente e infinita», así definía Carlos Sobera a Wat3rmami, una artista, que llegaba a 'First Dates' muy ilusionada por ver si conseguía encontrar a esa persona de la que enamorarse. «Que cuerpecito llevas. Si soy yo más grande que tú», le espetaba la soltera nada más ver a Carlos Sobera, presentador del espacio de Cuatro, y antes de confesarle lo que ya era evidente. «Donde yo esté, se me nota», manifestaba la mujer que veía cómo el espacio de la cadena de Mediaset le organizaba una cita con Agnes, una coctelera lunática, que parecía cuadrar con la explosividad y espontaneidad de Wat3rmami.

Tan bien se encontraban las dos mujeres que en el 'Pijama Party' que les montó 'First Dates' lo dieron todo. De hecho, tanto era el ímpetu de Wat3rmami que en más de una ocasión dejó al descubierto sus pechos incomodando a Agnes. «Se te están saliendo todas las 'bubys' en directo», le apuntaba la mujer a su cita, que de repente le hacía una confesión que dinamitaba la cita: «No llevo bragas».

«No me ha gustado nada. Me parece fuera de lugar... Creo que hay cosas que hay que reservárselas para uno mismo, me ha faltado que sea recatadita en esta primera cita», se lamentaba Agnes», comentaba Agnes a las cámaras de 'First Dates' plantándose ante la actitud de 'Wat3rmami' que durante toda la fiesta de pijamas se le estuvieron saliendo los pechos, lo que obligaba al equipo del programa de Cuatro a pixelarlos para que no salieran en pantalla. Es más, incluso, cuando la soltera hacía sus comentarios en los totales de 'First Dates', el espacio tenía que actuar para censurar el busto de la mujer.

Finalmente, las dos mujeres tras su cita en 'First Dates' decidieron tomar caminos separados.