'First Dates Hotel' da mucho que hablar al recibir a una familiar de una estrella internacional: «Tengo un hermanito bastante famoso»

AmyJo en el hotel de 'First Dates'

Por quinta semana consecutiva el hotel de 'First Dates' abrió sus puertas en Telecinco, este martes 20 de agosto, para recibir a cinco parejas de solteros dispuestos a encontrar a su alma gemela a orillas del Mediterráneo. Una de esas huéspedes era la dicharachera AmyJo (46), una inglesa afincada en Madrid hace casi dos décadas cuyo apellido escondía una sorpresa mayúscula. Tras la visita del primo de José Luis Martínez- Almeida, el programa de citas le buscó pareja a quien resultó ser la hermana de una estrella internacional.

Y es que la vena artística parece ser cosa de familia. Cantante y compositora de profesión, antes de conocer a su pretendiente, deleitó a todo el equipo del hotel con un hit del verano titulado 'Me cago en la mar'.

AmyJo llegó al hotel de Moraira «con el corazón abierto y preparado» para encontrar a alguien fantástico, a un hombre «con el corazón grande». Porque en su caso, «el tamaño importa», bromeó.

AmyJo y su parentesco con un célebre artista

Al presentarse, a Lidia Torrent le llamó la atención su apellido «¿Doherty? Me suena muchísimo…», dejó caer la mano derecha de Carlos Sobera. «¡Ah, si! Es que tengo un hermanito bastante famoso, músico también… Peter», explicó sin darle demasiada importancia y no dando por hecho que la recepcionista lo conocía. Pero evidentemente, ella se había quedado alucinada con la revelación de la soltera. «¿Pete Doherty? A ver, ¿hay alguien que no le conozca?».

Gerardo Cartones (54), «'el tío más feliz del planeta Tierra' y probablemente uno de los más divertidos si quitamos a uno de los Monty Python» fue la cita de AmyJo. Cantante, compositor, productor y DJ no se considera melómano, sino música en sí mismo. Además, confesó que uno de sus hobbies es ir al cien todos los días. Dos veces.

Igual que se echó flores al llegar al hotel, Gerardo también admitió que «a las chicas les cuesta aguantarme porque soy intenso». Es por eso que aunque le encante ligar (consumar no es prioridad), su aspiración es encontrar a una mujer que lo aguante y le deje libertad.

Al menos de primeras, AmyJo era la horma de su zapato. No solo le recordó a la cantante británica Lisa Stansfield, el prototipo de inglesa guapa que a Gerardo le encanta. Lo más importante es que sus personalidades no pudieron encajar mejor, como el madrileño verbalizó. «Somos almas gemelas, dos estrellas fugaces en el firmamento».