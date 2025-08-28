Estupor total por el inesperado reencuentro de dos solteros con un pasado en común: «¿Qué hacemos ahora?»

Asombro e incredulidad. Las dos emociones que embargaron a Tom (42) y Nelson (31) al encontrarse en 'First Dates' este jueves 28 de agosto poco tuvieron que ver con lo que normalmente experimentan los solteros que acuden al restaurante de citas de Telecinco. Y es que, sin saberlo, el programa había unido a dos participantes con un pasado en común.

Tom, creativo publicitario mexicano, se presentó como un hombre de personalidad extrovertida y llamó la atención de Carlos Sobera con su estilo propio. En el amor, se considera una persona «muy libre». No busca una relación estable, pero si se da, bienvenida sea.

Además del gusto por la moda y la personalidad al vestir, Tom pronto descubrió que compartía con su potencial cita mucho más que aficiones o una forma de ser parecida. Y es que se habían conocido el año pasado en un bar de Barcelona, donde ambos residen. Se gustaron, salieron un par de veces «y hubo pasión». Aunque Nelson no recordaba muy bien cómo sucedió porque llevaba unas copas de más.

De hecho, al encontrarse cara a cara con su pretendiente, este ejecutivo de marketing portugués afincado en la Ciudad Condal desde hace un año apenas pudo articular palabra y fue Tom el que soltó la bomba. «No es cierto… ¡Lo conozco?», apuntó, atónito, al verlo entrar.

Casi al mismo asombro que manifestó Sobera, que no entendía nada. «¿Os conocéis? ¿En serio? ¿Qué hacemos ahora?», espetó el presentador.

«Es grande España y me toca el mismo», comentó el mexicano entre risas frente al equipo del programa. En vista de lo insólito de la situación, el Cupido del 'dating show' se cercioró de que ambos estaban de acuerdo en continuar con la cita. Cuando los dos comensales lo corroboraron, Sobera les transmitió un último consejo antes de comenzar la velada. «'First Dates' os ha unido y es igual que el destino. Por lo tanto, hay que corresponderle y actuar en consecuencia, averiguando por qué estáis juntos».

Tom y Nelson se dan otra oportunidad gracias a 'First Dates'

Aunque una vez en la mesa, seguían sin dar crédito a tanta coincidencia. «¿Cuántas personas que podía conocer y me sales tú?», se preguntaron. No descartaban que, efectivamente, fuese cosa del destino.

Pasado el 'shock' inicial se pusieron al día, pues hacía mucho que no se veían. También recordaron cómo se conocieron y Nelson confesó que a primera vista le recordó a su padre. «Tiene su estilo, y eso es lo que me gusta. Es una persona con personalidad y la transmite con su ropa», admitió el portugués en los totales.

La pareja en el reservado del restaurante al final de la cita Telecinco

Los dos se mostraron encantados con el reencuentro. En su día no llegaron a tener una conversación sobre formalizar la relación, simplemente se dejaron fluir. Después, Tom se fue a México y acabaron tomando caminos separados, pero no llegaron a encontrar a nadie especial. Por ese motivo, Nelson acudió al restaurante buscando al amor de su vida, y mira por dónde, quizá fuese Tom, «que estaba ahí a mi lado».

Tuvieron que reencontrarse en 'First Dates' para poder cerrar su historia o bien darle una segunda oportunidad. Pero siguiendo las señales y dejándose guiar por la evidente felicidad que irradiaron durante toda la cita tras haberse vuelto a ver, Tom y Nelson decidieron hacerle caso a las señales y retomar el contacto.