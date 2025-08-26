Una soltera ser revuelve contra su cita por su polémica opinión sobre las mujeres: «El feminismo está haciendo mucho daño»

El restaurante de 'First Dates' abrió las puertas una noche más en Telecinco este martes 26 de agosto para recibir a una nueva tanda de comensales. Entre ellos se encontraba Luis (52), un empresario de Zaragoza con unas ideas sobre relaciones un tanto controvertida. Cree que desde hace millones de años el hombre y la mujer han sido diseñados para complementarse; el varón saliendo a cazar y la fémina quedándose en la cueva con los cachorros. «Se han desnaturalizado las relaciones. Las mujeres pretenden que los hombres sean de una manera, les venden la moto y al final se ha perdido la naturaleza de cada uno», argumentó en los totales.

Por ese motivo, al 'dating show' de Telecinco acudió buscando una mujer del Este de Europa «que todavía mantienen la cultura de la familia». O lo que es lo mismo, que según él, son como las españolas de hace 40 años. «Me gustaría encontrar a una que quiera ser madre, y que no necesite trabajar durante la época que esté criando a sus hijos, ni dejar a los niños con una niñera», solicitó. Pero Anna (37), su cita, llegó desde Rusia totalmente dispuesta actualizar el pensamiento de Luis.

La soltera, agente logístico residente en Guadalajara desde hace 12 años, era una mujer con carácter, y sobre todo, con las ideas muy claras. Y su idea respecto a Luis desde el primer momento fue demoledora: no le gustaba. «Veo que está dejado de hacer deporte y de cuidarse. Es una persona mayor. Mi padre es algo parecido, y no me pone», valoró ante el equipo.

Luis echa la culpa a Podemos

Una vez sentados en la mesa, el empresario reconoció que pidió a 'First Dates' expresamente una cita con una mujer del Este y le explicó el porqué. «He conocido algunas en los 10 años que llevo divorciado y me ha gustado vuestra cultura en general. Sois más familiares, más femeninas… Más cómo eran nuestras madres. Todavía conservan esos valores tradiciones, sagrados para ellas, con roles muy marcados. Y eso hace que la familia funcione». En opinión de Luis, «aquí en España han hecho muchísimo daño partidos como Podemos con estas nuevas ideas sobre el feminismo que están metiendo… Toda mujer ha podido hacer lo que ha querido, ¿por qué esta lucha continua? La igualdad existe desde los años 70. El feminismo está haciendo mucho daño», sentenció.

Pero Anna no solo no le compró el discurso, sino que se lo rebatió de forma demoledora. «El feminismo no es el causante de los divorcios, lo que pasa es que la mujer ahora puede defenderse, trabajar, tener dinero sin aguantar a nadie. En Rusia es algo normal tener estudios, tener coche, tu piso… Y la idea de tener hijos como antes se ha apartado. Estás muy equivocado. Me da rabia, ¿cómo puedes decir eso?».

Por mucho que físicamente le hubiera encantado, en vista de que Anna no iba a dejarle llevar la voz cantante, Luis determinó que no le encajaba mucho como pareja. Parafraseando a El Fary, «queréis un lobo para convertirlo en un caniche y yo soy un lobo y lo seguiré siendo». Su prototipo era totalmente opuesto a Anna. «Me vuelve loco Isabel Díaz Ayuso. Es una mujer poderosa por su cargo, pero a la vez desprende luz».

De hecho, consciente de que no iba a conseguir una segunda cita con su pretendienta, el soltero se postuló como primer candidato a conocer a la política madrileña si se llegara a separar y decidiera acudir al programa.