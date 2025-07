Susanna Griso dice lo que muchos piensan sobre el padre de Lamine Yamal tras las fiestas del jugador: «Ya me duele»

Lamine Yamal se ha convertido en la joven estrella del fútbol. El jugador del FC Barcelona y de la selección española no solo acapara titulares por sus triunfos en el ámbito deportivo, sino que también ha copado titulares en las últimas semanas por lo que respecta a su vida privada.

A punto de cumplir los 18 años -el próximo 13 de julio-, Lamine Yamal está disfrutando de sus vacaciones en Ibiza, donde no falta la fiesta. Además, para la celebración de su mayoría de edad, el joven futbolista está preparando una fiesta secreta en la isla en la que estará prohibido usar móviles y que contará con invitados especiales de la talla de Bad Gyal y Ozuna.

Cabe destacar que, a mediados de junio, el futbolista fue pillado junto a la influencer Fátima Vásquez (30 años), 13 años mayor que él, de vacaciones en Sicilia (Italia). Las fotografías fueron portada de la revista 'Lecturas', aunque no se llegó a confirmar si ambos tenían una relación más allá de la amistad.

En cualquier caso, el estilo de vida del joven está dando que hablar estos días, ya que existe cierta preocupación por cómo pueda afectar a su carrera profesional. Una cuestión de la que debatieron este martes en 'Espejo público'. Los colaboradores del programa de Antena 3, presentado por Susanna Griso, comentaron cómo su entorno, y en particular su padre, podría estar fomentando actitudes desafortunadas en el futbolista.

Susanna Griso opina sobre el padre de Lamine Yamal

«Hay preocupación porque la vida que lleva últimamente preocupa al FC Barcelona porque insisten en que esta imagen que está dando no es la más adecuada y le puede pasar factura», aseguró Gema López, quien apuntó a que se han tenido que retirar imágenes que «perjudicarían gravemente» la imagen del jugador. «Lo ha conseguido todo, pero corre peligro de terminar siendo un juguete roto», aseguró la colaboradora.

Susanna Griso señaló entonces al que podría ser uno de los responsables de la deriva del futbolista: «Ya me duele porque ya es un as del fútbol, pero el entorno no es el más adecuado, y estoy pensando sobre todo en el padre», comentó la presentadora.

Griso quiso opinar también sobre uno de los últimos vídeos que ha compartido el padre de Lamine Yamal «apoyando» la vida actual de su hijo. «Madre mía, qué referencia. En fin, esto Guardiola no lo hubiese permitido», reaccionó la presentadora, que aseguró que «me encanta Flick como entrenador, pero no tiene la dureza de Guardiola que les tenía atados en corto y si salía uno de juerga y llegaba tarde al día siguiente a un entreno le caía la del pulpo».

'Espejo público' ANTENA 3

«Pero si encima te está fomentando tu propio padre... Este tipo de vida le ha venido grande, pero si el referente es este, pues la cosa se complica muchísimo más», aseguró López, que dio paso a un vídeo en el que se ponían otros ejemplos de jóvenes «mayores antes de tiempo», como el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante o la hija de Beyoncé.

«La exposición mediática de estos menores de edad no puede ser, en ningún caso, positivo», apuntó Lorena Vázquez. «Yo me iría más allá, al tipo de vida. Los niños tienen que tener vida de niños. Más allá de la exposición, tener a un niño de 13 años en un escenario bailando, me parece peligroso», comentó López.

Volviendo a Lamine Yamal, Susanna Griso insistió de nuevo en que «con Guardiola y la Masía atándoles en corto, este tipo de comportamientos no se toleraban porque se intentaba que llevaran una vida normal, a pesar del dinero, que no saliesen de noche, que no se les grabase...». «Este tipo de vida al final les conduce a que no sean capaces de dirigir su propio futuro», señaló López.

En este sentido, Vázquez aseguró que en el F.C. Barcelona «están convencidos de que Yamal está siendo responsable». Sin embargo, Griso contradijo a su compañera: «A mí me consta que esa preocupación existe, otra cosa es que no la quieran reconocer. Está todo el mundo deseando que se calme después de su cumpleaños, cosa que normalmente no es así».