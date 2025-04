La emisión íntegra de la entrevista póstuma de Julián Muñoz, pendiente de un hilo

Ojo, que tiene miga la historia… Hace apenas unos minutos que Santi Acosta, en pleno directo, ha señalado que aún no saben si podrán emitir la entrevista completa que se hizo a Julián Muñoz el pasado 3 de septiembre. Según ha desvelado a Risto Mejide durante 'Todo es Mentira', el quid de la cuestión está en que durante ese cara a cara con el ex alcalde de Marbella este da nombres de ciertas personas e incluso explica sobre una oferta que le presentaron para seguir siendo el «sheriff», como a él le gustaba considerarse, de la localidad si «delataba a sus compañeros». «Tenemos a los servicios jurídicos de Mediaset valorando qué se podrá mostrar y qué no», ha puntualizado Acosta.

Noticia Relacionada La tajante reacción de Isabel Pantoja ante el fallecimiento de su expareja, Julián Muñoz Daniella Bejarano Ha sido a través de su hermano Agustín que la tonadillera se enteró de la muerte de Julián Muñoz, pero su reacción ha sido contundente

Es increíble lo mediática que está siendo este programa sin aún haberse emitido y desde el primer minuto en que se hizo pública la existencia de esta entrevista póstuma de Muñoz, que se anunció justo ayer a mediodía. En 24 horas numerosos medios de comunicación, tanto digitales como impresos y audivisuales -¡qué decir de las redes sociales!- están dedicando minutos y minutos, páginas y páginas a elucubrar sobre qué podría haber confesado Julián justo 20 días antes de fallecer.

Lo que ya se ha podido ver de ese encuentro entre el periodista y el ex edil marbellí muestra a una persona serena y «feliz» que afronta sus últimos días «con gran serenidad», apuntaban los tertulianos del espacio que comanda Mejide. Desde luego, hay mucha tela que cortar, como se diría popularmente. Santi Acosta, en relación al tema que más preguntas despierta, ese saber dónde han ido a parar los 46 millones de euros que habría estafado al pueblo de Marbella, deja entrever que él no considera que Julián tenga ese montante en paraísos fiscales. «A ver, he estado ahí, he visto cómo viven, sus hijas trabajan, Maite cocina y lleva una vida normal, por lo que, a priori, no lo creo», ha comentado el presentador.

Julián Muñoz y sus entrevistas en televisión, siempre polémicas

No sería la primera vez que la participación de Julián Muñoz en un medio de comunicación acarrea posibles consecuencias judiciales. Ya en 2003, concretamente el 3 de agosto, se producía un cara a cara en televisión en el espacio que entonces también presentaba Acosta, 'Salsa Rosa'. Se enfrentaban en pleno directo Muñoz y Jesús Gil y ambos llegaron a dar detalles de gran relevacia. Tanto es así que al día siguiente, relata el mismo Acosta, Gil acabaría llamando al ex alcalde de Marbella para que entre ambos dijeran que «todo había sido fruto de un calentón». Y es que ese rifirafe reactivó la investigación del Caso Malaya.

Queda pues esperar a ver qué podemos ver esta noche y qué confidencias e información comparte Julián con los telespectadores. Se ha dejado muy claro que él fue rotundo respecto al día de emisión de la entrevista: «pidió que fuera justo el día después de su muerte». Y así será. Su última voluntad, salvo intervención judicial, se hará realidad.