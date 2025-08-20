David Alemán 'despacha' a Ramón Espinar tras la grave acusación que lanza en directo de 'En boca de todos'

No es la primera vez que un presentador tiene que frenar el comentario de algún colaborador que se subleva, ni tampoco será la última. Así, durante toda la temporada se ha visto como Ana Rosa Quintana o Susanna Griso han tenido que encararse con tertulianos que se han revuelto en pleno directo. Sin embargo, el verano tampoco parece relajar a los colaboradores y si no que se lo digan a David Alemán, conductor de 'En boca de todos' (Cuatro), que ha tenido que cortar de raíz la grave acusación que Ramón Espinar hacía ante las cámaras sobre el programa de la cadena de Mediaset.

'En boca de todos' se encontraba charlando con Isidro, el hombre que había sido acusado de provocar presuntamente varios incendios, y este denunciaba cómo los vecinos se veían en la obligación de luchar contra el fuego para defender sus localidades ante la inexistente presencia de medios.

Entonces, Ramón Espinar irrumpió en escena y acusó a 'En boca de todos' de a golpe hacer «demagogia y caldo de cultivo a la extrema derecha por decir que a los pueblos se los está dejando a su suerte». Una afirmación que no se quedaba ahí y que iba a más al señalar directamente al programa de Cuatro. «Eso que hacéis a veces, David. Que tú hacías ayer y que estás haciendo hoy, creo que es estar haciéndole el caldo gordo a quienes vienen después, como vinieron en la DANA, a hacer un uso partidista y político del sufrimiento de la gente. Las instituciones están trabajando a su máximo, después de una mala planificación», señalaba el colaborador que acusaba al espacio de mala praxis. «Trasladarle a la gente este discurso maniqueo, demagogo y que le hace el caldo gordo a la extrema derecha, es una mala idea», denunciaba el tertuliano que se llevaba la contundente réplica de David Alemán.

El presentador de 'En boca de todos', contundente con Espinar

«Nosotros estamos contando la realidad. Llevamos una semana y media contando lo de los incendios, estamos intentando hablar con todos los vecinos posibles y no ha habido todavía ni uno solo que nos haya dicho: 'Esto estaba lleno de bomberos, estaba lleno de medios, estaba lleno de gente que nos estaba ayudando'», le respondía el presentador de 'En boca de todos' al tertuliano. «Todos los vecinos con los que hemos hablado. Todos, todos, nos han dicho que están solos. Que están abandonados, que no había nadie, que como mucho, había una brigada de tres bomberos, que se han tenido que jugar ellos la vida para apagar los incendios y para proteger sus casas», le rebatía David Alemán que 'despachaba' a Ramón Espinar.

«Me da igual que esto sea del Gobierno central, del municipio en cuestión o de la Xunta. Me trae sin cuidado. Los vecinos están solos y nos lo están diciendo todos», manifestaba rotundo el presentador de 'En boca de todos' que terminaba su intervención dirigiéndose a Ramón Espinar muy indignado: «No es un caldo gordo lo que estamos creando ni yo ni este programa. Estamos contando la realidad y hablando con todos los vecinos. No vamos seleccionando: '¿Tú estabas solo? ¿Si? Pues, tú entras. ¿Tú no estabas solo? Pues, tú no entras'. ¡No! Estamos hablando con todos y todos nos dicen lo mismo, Ramón».