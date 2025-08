Un jubilado 'cazacarteristas' se enfrenta a 'En boca de todos' tras ser cuestionado: «Lo que yo digo va a misa»

Con el verano las calles de las ciudades se llenan de turistas, pero ello también conlleva que los delincuentes acudan a su 'caza', por lo que los robos y hurtos se incrementan en estos meses. Uno de los puntos 'calientes' es la plaza de España de Sevilla y hasta allí se dirigió un equipo de 'En boca de todos', (Cuatro) para entrevistar a Francisco Sánchez, un jubilado 'cazacarteristas', que se dedica a alertar a las víctimas de los ladrones y, de paso, si puede pillar a los cacos y darles un 'susto' mejor que mejor. Así, la entrevista transcurría con absoluta normalidad hasta que el presentador, David Alemán, cuestionó el testimonio de su invitado y esto supuso que este se 'revolviera' contra el conductor y contra los colaboradores que le cuestionaban su manera de proceder.

'En boca de todos' escuchaba atentamente a Francisco Sánchez que revelaba qué le decía la Policía cuando llegaba al lugar de los hechos. «Dice: dale más fuerte, que a mí me van a quitar la placa», señalaba el jubilado 'cazacarteristas'. «No me lo creo», le replicaba el presentador del programa que cuestionaba su historia. «Bueno, pues no te lo creas, ese es tu problema, no es el mío», le respondía el invitado del espacio de Cuatro a David Alemán que le volvía a formular la misma cuestión, algo que 'cabreaba' a Sánchez. «Escucha, te lo tengo que decir otra vez, ya te lo he dicho, que yo soy más claro que el agua, que yo no me ando con chiquitas, que yo doy leña al mono y eso es lo que hay», se plantaba rotundo el jubilado. «Que esta gente está acojonada, que no quieren venir para acá, les dicen a la Policía, que nos vamos que don Francisco nos va a matar. A uno de ellos lo tiré al río», narraba el 'cazacarteristas' que apuntaba que nunca lo habían denunciado.

Un jubilado 'cazacarteristas' se revuelve en 'En boca de todos'

«Te ha quedado claro, ¿no? Porque cada vez que digo algo y lo repites, es que lo que yo digo va a misa, porque es lo que yo digo, ¿vale? Y yo no le tengo miedo a nadie y menos a esta gentuza», manifestaba indignado el invitado de 'En boca de todos'.

Entonces, intervino en la charla un colaborador del programa, Carlos Segarra, y de nuevo el jubilado 'disparó' contra un integrante de 'En boca de todos'. «Segarra, escúchame, pórtate bien, es que cada vez que hablas metes la pata. Tú dices que hay cosas que no tienen sentido, tú lo que tienes que hacer es apoyar esta causa porque tú has sido policía, ¿no? tú lo que tienes que hacer es defender al pueblo, no defender a los carteristas como lo estás haciendo», espetaba rotundo el hombre que se plantaba ante el tertuliano cuando este se disponía a darle un consejo.

Noticia Relacionada Preocupación por Anita que enciende las alarmas con un enigmático mensaje: «No está siendo fácil» Mari Carmen Parra El matianl de Telecinco puso sobre la mesa la complicada situación que atraviesa la exconcursante de 'Supervivientes'

«Me gustaría decírtelo a la cara porque cada vez que yo hablo, tú te montas encima mía y me dejas en mal lugar. Yo no admito consejos de nadie, solamente de mi padre», concluía el jubilado 'cazacarteristas' ante las cámaras de 'En boca de todos'.