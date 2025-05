«Me di un buen castañazo»: Pepe Navarro revela el peligroso accidente que sufrió en su vuelta a la televisión

La ficción española ha sido la protagonista indiscutible de la primera semana del año en 'El Hormiguero', pero el cierre corrió a cargo de la nueva temporada de 'El Desafío'. La cuarta edición del programa que pone a prueba a ocho celebridades con unos retos extremos, regresa este viernes 12 de enero al 'prime time' de Antena 3. A tan solo 24 horas del estreno, Pepe Navarro, Mar Flores y Chenoa, tres de los concursantes, visitaron la noche del jueves 11 a Pablo Motos para adelantar algunos detalles de lo nuevo del formato.

Adrián Lastra, Marta Díaz, Mario Vaquerizo, Mónica Cruz y Pablo Castellano completan el casting de la nueva temporada del formato presentado por Roberto Leal.

Un adelanto de lo que mañana podréis disfrutar a las 22h. en @antena3com, ¡el estreno de la cuarta temporada de @eldesafioa3! #ElDesafíoEstreno pic.twitter.com/soyYfDnIaX — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 11, 2024

Pablo Motos se interesó por la reacción de los invitados cuando los llamaron para participar en 'El Desafío'. Mar Flores dijo 'sí' encantada de la vida, «porque me parece un programón». Solo matizó que no quería hacer la apnea, pero no coló, puesto que todos los concursantes se enfrentan a todas las pruebas.

El 'trauma' de Mar Flores con la apnea

El motivo por el cual la modelo no quería tener que realizar el deporte extremo debajo del agua es una mala experiencia haciendo submarinismo. «Volver a meterme debajo del agua sin poder respirar me creaba un trauma bastante intenso», explicó, relatando a continuación qué le sucedió. «Bajábamos en grupo, pero pasando por una cueva, se me enganchó el respirador y se me fue. Me puse muy nerviosa y me quedé sin aire. Esto fueron segundos, probablemente menos que los que pasé en la pecera. Sin embargo, me causó un trauma brutal. De hecho en lo ensayos jamás aguanté al momento dolor en el agua. Salía disparada. Y ya veréis lo que pasa».

Noticia Relacionada Roberto Leal, el hombre que lo hace todo en Antena 3 Carmen Aniorte El presentador estrena hoy la cuarta edición de 'El desafío', el programa donde los famosos se ponen a prueba

Para convencer a una 'leyenda de la tele' como Pepe Navarro tampoco hizo falta más que proponérselo. «Ha sido la única decisión buena que he tomado en los últimos 25 años», bromeó. El comunicador es además el concursante más mayor del equipo, aunque considera que ni por eso ha habido ninguna piedad con él, «han ido a por mi directamente». Pese a las dimensiones de los retos, los ha superado con creces, aunque no sin algún susto. En uno de ellos se cayó desde lo alto de una excavadora unos cuatro metros. «Me di un buen castañazo. Fue por un despiste al salir de la cabina, pero tuve la suerte de caer bien», adelantó.

A Chenoa, en cambio, sí la tuvieron que convencer. «Mi primera reacción fue 'no, gracias'», confesó. «Yo parezco muy segura, pero tengo muchas fobias. Por ejemplo, tengo mucho vértigo y claustrofobia. Me aguanto bien, lo que pasa es que poner eso a prueba… Pensaba que no estaría a la altura del programa», expuso la cantante.