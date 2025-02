'El desafío', o cómo poner a prueba (y en forma) a famosos

Ocho famosos y retos cada vez más difíciles. Es la premisa de 'El desafío' , que regresa esta noche (22.00) a Antena 3 como relevo de 'Tu cara me suena' . Presentado por Roberto Leal, el programa se inspira en las pruebas de Pilar Rubio en 'El Hormiguero' . Ella, en lugar de Tamara Falcó, acompañará a Juan del Val y Santiago Segura como jurado de esta segunda edición. «He sido dura y estoy convencida de que esos pequeños toques de atención de forma sutil y cariñosa han servido para algo», confesó Pilar Rubio en la presentación del concurso, en el que compiten Jesulín, Raquel Sánchez Silva, Omar Montes, El Monaguillo, Juan Betancourt, Lorena Castell, María Pombo y Norma Duval (la última en llegar como reemplazo de Bárbara Rey ).

El productor Jorge Salvador destacó «la pasión que han puesto todos los concursantes. Ha sido impresionante. Han llorado, se han divertido, se han emocionado e incluso han aprendido a tocar algún instrumento musical... entre otras muchas novedades». «Es un orgullo para la cadena apostar por este formato de creación propia y al mismo tiempo por la gran creatividad que hay en España. Tiene un gran ‘casting’, hay momentos emocionantes, rivalidad y mucho humor», explicó en la presentación la directora de programas de entretenimiento, Carmen Ferreiro, que avanzó que podría ser el siguiente gran formato que se exporte fuera de nuestro país.

'El desafío 2' cuenta con un 80% de pruebas nuevas y todo se ha grabado en falso directo, en dos horas, «un esfuerzo de producción que ha hecho que el ambiente que se respira en el plató sea especial. Todo lo que sucede es lo que ha sucedido», reconoció Salvador. Según Roberto Leal , ha habido buen 'feeling' con todos los concursantes: «Ya conocían a qué venían y han venido a ganar. Este año, a diferencia del anterior, nos hemos reído muchísimo más. La audiencia va a ver momentos de los participantes que no se van a olvidar nunca». Aunque el programa no aspira a igualar la audiencia de ‘Tu cara me suena’, un éxito absoluto para Antena 3, sí está llamado a heredar parte del público que seguía el concurso musical. «Esta segunda edición va a estar a la altura. La noche de los viernes es televisivamente hablando muy familiar y este programa lo es», concede Ferreiro.

«Esto no es cómo se empieza, sino cómo se acaba», dijo Jesulín de Ubrique. Son diez entregas para poner a prueba (y en forma) a los famosos participantes. Algunos se mueven mejor, otros tiran de esfuerzo, como Raquel Sánchez Silva : «A 'El desafío' le he dedicado el 70% de mi vida. Compites contra ti mismo. He sido absolutamente feliz, sin matices, en este programa».