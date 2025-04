Bertín Osborne canta por Omar Montes en 'Tu cara me suena'

Mientras que algunos formatos televisivos caducan con el paso del tiempo, otros no solo saben mantenerse sino que mejoran con cada edición. Uno de los ingredientes secretos es la música, que mezclado con rostros mediáticos, es capaz de mantener a millones de espectadores pegados al televisor desde hace años. Al menos, eso puede confirmar 'Tu cara me suena', que estrena este viernes su duodécima edición en Antena 3 con el mismo formato de siempre, aunque con novedades. «Cada año decimos que es imposible encontrar el talento de la temporada anterior, pero siempre nos sorprendemos y encontramos esa mezcla maravillosa», reconocía Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, durante la presentación. En este caso, el equipo optó por conformar un elenco de lo más variado. Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani y Mikel Herzog Jr. serán los famosos que tengan que transformarse en reconocidos cantantes para mostrar no solo sus dotes vocales sino también interpretativos.

Esta edición promete «momentazos» simplemente con tener en cuenta el elenco. Ver a Bertín Osborne, Yenesi y Esperansa Grasia juntos en un mismo plató es casi un milagro y si a eso se une el humor y la música, el éxito está casi garantizado. Hay risas, pero también reencuentros especiales, como el de Gisela y Chenoa. Ambas fueron concursantes en la primera edición de Operación Triunfo y, además de ser amigas, ambas artistas se reúnen en un plató de nuevo, aunque en esta ocasión Chenoa estará en el otro lado como jueza. Ya lo ha hecho con otros excompañeros de la Academia de OT como David Bustamante y Rosa López, así que Chenoa está más que preparada para hacerlo de nuevo. «Empecé con Gestmusic y se grababa en este mismo plató, así que se remueven muchas emociones. Es el primer programa que hago después de haber sido madre así que me hace ilusión, aunque me estoy adaptando a la presión», aseguró Gisela.

Otro de los fichajes estrella es el de Bertín Osborne que por primera vez, así aseguraron en la rueda de prensa, se sentó en una silla con el fin de maquillarse para la televisión, algo que en 40 años de trabajo no había hecho nunca. No estuvo presente en la presentación, pero aseguró a través de un vídeo que el ambiente que se vive es «increíble»: «Estamos muy motivados y muy divertidos, el equipo que hay aquí rara vez lo encuentras en la televisión». Su fichaje estuvo a punto de cerrarse durante la pasada edición, pero por motivos de agenda no se pudo contar con él finalmente. «No está habituado a que le puntúen y cuando las puntuaciones no son las esperadas es complicado», reconoció la directora de entretenimiento haciendo reír a los presentes.

La primera gala arranca con fuerza: Bertín Osborne se transformará en Omar Montes, Melani de Cèline Dion y Mikel Herzog de Abraham Mateo. «Estamos sorprendidos con el gran nivel que hay ya en el primer programa», aseguraba Laia Vidal, directora de 'Tu cara me suena' en Gestmusic. La dinámica sigue siendo la misma de siempre. Los participantes tendrán que prepararse para imitar cada semana a un artista distinto mientras que el jurado, conformado en esta ocasión por Chenoa, Lolita, Ángel Llàcer y el debutante como juez Florentino Fernández, valorarán cada una de las actuaciones no solo a nivel vocal, sino en términos interpretativos y de imitación.

Aunque el formato ya no es el mismo tras la salida de Carlos Latre, que tras once ediciones consecutivas como juez, ha desaparecido de la cadena tras saltar a Telecinco. El equipo quiso centrarse en las bienvenidas como la de Florentino aunque también en el abrazo de Ángel Llàcer, que regresa tras los problemas de salud que le apartaron de la edición pasada. «Es uno de los bastiones del programa y al que echábamos muchísimo de menos, porque es el espíritu y el alma del formato y le queremos muchísimo», aseguró Ferreiro.