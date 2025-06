De 'La que se avecina' a trabajar de camarero: un actor de la serie confiesa sentirse un «juguete roto»

Actualmente vive en un pueblo de Toledo, prácticamente en el más absoluto anonimato. Ejerce como extra de camarero en un bar de la ciudad y se siente «un juguete roto» del mundo audiovisual. Saltó a la fama siendo muy joven en la célebre serie 'La que se avecina' pero salió del reparto hace 10 años y desde entonces afirma haber «vivido cosas muy malas, probablemente la peor etapa de mi vida por las malas compañías que tuve».

En 'TardeAR' (Telecinco) han apostado por dar visibilidad a la historia de este actor que espera volver al mundo de la interpretación. El nombre del mismo ha dejado sorprendidos a todos los colaboradores y a la audiencia del programa, pues es alguien muy conocido para quienes seguían la citada comedia. Se trata de Eduardo García, que hacía de Francisco Javier –Fran– en 'La que se avecina', y un periodista del equipo de Frank Blanco y Verónica Dulanto ha podido hablar con él, que le ha transmitido las dificultades que tiene para «llegar a final de mes, porque tiene un sueldo muy bajo».

Eduardo García le ha comentado que valora que la «fama tan repentina me afectó mucho». Según ha relatado, empezó a «vivir la vida con 20 años, porque mi infancia había sido complicada». Empezó a trabajar en la serie, con gran éxito de la misma que fue lo que le dio gran visibilidad y reconocimiento. Tras salir de la misma, comenzó a torcerse todo. A día de hoy trabaja como camarero en un establecimiento de hostelería y ha vuelto a vivir con su familia. «Estoy con mis padres, que me ayudan, me mantienen como pueden», le ha confesado. Igualmente, ha desvelado que lo que querría «es volver a la interpretación, porque mis ingresos son mínimos».

Uno de los hechos que más ha sorprendido de la participación de Eduardo García es el relato de cómo pidió ayuda a algunos de sus excompañeros. «Los contacté para ver si podían echarme una mano y reengancharme», ha dicho. Cual fue su sorpresa al recibir como respuesta la indiferencia. «Me han dado la espalda y eso ha hecho que me sienta muy defraudado, la verdad», ha terminado afirmando. No ha dado nombres de los actores y/o actrices a los que recurrió, pero ha sembrado la duda en torno a quienes podrían ser esas personas que, ante la difícil situación de este, le habrían dado la espalda.