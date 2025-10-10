Ana Rosa Quintana, sin filtros señala lo «más grave» de la «depravación» del PSOE: «Voy a decirlo sin paños calientes»

Implacable. Así se ha mostrado Ana Rosa Quintana con Pedro Sánchez y el Gobierno desde 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco). Y es que, el fin de la guerra en Gaza y los últimos informes de la UCO han provocado que ... la presentadora del matinal de la cadena de Mediaset les haya dedicado un editorial lleno de críticas e ironía y como ha dicho la propia periodista, un editorial en el que se ha expresado «sin paños calientes».

«El Nobel de la Paz se dará a conocer esta mañana a las 11, y está entre Donald Trump y Pedro Sánchez. Quizá se lo den a pachas», comenzaba diciendo Ana Rosa Quintana con gran sorna. «¿Se imaginan la foto?», preguntaba a continuación. «Por un lado, el presidente americano ha logrado que tanto en Israel como en Palestina celebren el proceso de paz que rechazaba la flotilla. No solo la flotilla, también el Gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz calificaba el proceso de paz como farsa inaceptable. El Gobierno se mostraba más radical que Hamás, porque Hamás lo ha firmado», señalaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' 'atizando' a Yolanda Díaz antes de poner el foco sobre el presidente del Gobierno.

«El otro candidato al Nobel de la Paz es Sánchez. Dice el ministro Albares que España ha liderado el proceso de Paz. Cuando dice España quiere decir Sánchez, claro, aunque Israel no quiere saber nada de España como interlocutor y Trump nos quiera echar de la OTAN. La Academia Sueca lo tiene difícil este año», apuntaba una irónica Ana Rosa Quintana que continuaba repartiendo Premios Nobel para 'golpear' al Gobierno por los informes de la UCO.

Ana Rosa Quintana, contra el Gobierno: «Es lo más sangrante»

«El Premio Nobel de Economía puede ir a parar al PSOE, porque no se entiende cómo un partido maneja tanto dinero en efectivo», cuestionaba Ana Rosa Quintana. «En el último oficio de la UCO se habla de 4.500 euros solo en restaurantes. ¿De dónde sacaba el PSOE ese dinero en cash solo para pagar mariscadas? ¿Hay en Ferraz una caja fuerte más grande que la del Banco de España? ¿Cuántos cientos de tickets hay para justificar esos pagos? ¿Cuál es el origen de ese dinero?», se preguntaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' que continuaba arremetiendo contra el Gobierno.

«Lo más sangrante es el lenguaje machista que usaba el círculo más cercano al presidente del Gobierno. Vamos a hablar claro, con el lenguaje que usaba el círculo más íntimo de Sánchez. Ábalos, la mano derecha de Sánchez, hablaba con Koldo de pastillas azules, de polvos, de chistorras, de lechugas y de folios. Y que no nos tomen por tontos, porque no se habla de embutido en un sentido literal ni de impresoras con tóner que se atascan por falta de tinta», manifestaba Ana Rosa Quintana que subía el tono del editorial.

«Y lo más grave. Voy a decirlo sin paños calientes. Hablar de pagar pulseras, y abro comillas, 'a la puta'. Y numeran a las mujeres, como si fueran objetos de una cadena de montaje. La uno y la dos... Hemos perdido la cuenta. Y se preguntan si pueden desgravar por ellas. Hablamos de personas. Pero lo más grave es cómo se liquidaba toda esta depravación que luego se pasaba en tickets que remuneraba el PSOE en sobres», comentaba indignada la presentadora del matinal de Telecinco. «Una empleada del PSOE envió el día después de las elecciones de 2019 un mensaje a Koldo: 'No te olvides de subir por el despacho, que tengo tu dinero'. Y dicen desde el PSOE que es un partido tan transparente que hasta sus sobres son transparentes. Y la empleada preguntaba, ¿de dónde sacas ese dinero? Y la respuesta fue, 'jajaja'. La depravación moral es repugnante», zanjaba Ana Rosa Quintana ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa'.