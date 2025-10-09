Suscríbete a
Susanna Griso sentencia al Gobierno por lo que hacen en todas las entrevistas: «Es muy desesperante»

«Yo, como periodista, a veces me corto las venas», señaló la presentadora del matinal de Antena 3

Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público', ha sido rotunda con el Gobierno.
Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

