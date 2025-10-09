Susanna Griso sentencia al Gobierno por lo que hacen en todas las entrevistas: «Es muy desesperante»

La última sesión de control al Gobierno ha desatado todo tipo de críticas por la actitud del presidente, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta, María Jesús Montero. Así, si la primera en 'atizar' duramente «el club de la comedia» de la pareja de políticos ... ha sido Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco), poco después al filo del mediodía, Susanna Griso también se pronunciaba rotunda sobre el jefe del Ejecutivo y sobre sus ministros para sentenciarlos por la 'moda' que practican en los últimos tiempos.

'Espejo Público' hacía un trabajo de hemeroteca y 'sacaba los colores' a Pedro Sánchez para reprocharle que nunca responde a las preguntas que se le plantean en el Congreso de los Diputados. Así, el matinal de Antena 3 hacía un repaso por las intervenciones de Feijóo y las réplicas 'echando balones fuera' del presidente del Gobierno que les servía para en plató opinar al respecto.

Toni Cantó, colaborador de 'Espejo Público', fue el primero en dar su rotunda opinión. «Yo creo que todo esto lo que muestra es un nerviosismo y una inseguridad... porque todo es una sobre actuación chulesca de un Gobierno que está muy acorralado», manifestaba el tertuliano del matinal de Antena 3, que era interrumpido por Susanna Griso que hablaba alto y claro sobre esta fea 'moda' de no responder del Gobierno.

«Es muy desesperante que cuando entrevistas a los ministros, les puedes hacer tres y cuatro veces la misma pregunta y solo te reproducen el argumentario», señalaba la presentadora de 'Espejo Público' exponiendo su experiencia diaria en la televisión. «Es que, de verdad, nos tratan como idiotas», afirmaba rotunda Susanna Griso a sus colaboradores del programa. «Yo como periodista, a veces, me corto la venas», sentenciaba la comunicadora ante las cámaras de Antena 3.