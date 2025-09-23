Ana Rosa Quintana pone 'en jaque' a la ministra de Igualdad al señalar «lo más grave» del caso de las pulseras anti maltrato

Ana Rosa Quintana ha señalado en 'El programa de Ana Rosa' lo «realmente grave» que ha hehco la ministra de Igualdad tras el fallo de las pulseras anti maltrato.

Un día más, Ana Rosa Quintana se ha mostrado intratable con Ana Redondo, ministra de Igualdad, por el fallo de las pulseras anti maltrato. Así, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) no solo ha criticado ferozmente a la política en su habitual editorial diario, sino que ya en mesa de tertulia se ha encargado de decir alto y claro lo «más grave» hecho por parte de la ministra.

'El programa de Ana Rosa' arrancaba puntual a las nueve de la mañana y Ana Rosa Quintana 'disparaba' sin titubeos a la ministra de Igualdad. «Hemos pasado del bulo, al rebulo. El rebulo ya es otra liga. Es el balón de oro de los bulos. El rebulo consiste en contrar una trola al cuadrado, un bulo redondo. Ana Redondo no solo ha negado que las pulseras de los chinos que localizan a los maltratadores funcionasen mal. No. Redondo califica de bulo las informaciones que hablan de los fallos», manifestaba la presentadora del matinal de Telecinco que ponía sobre la mesa cómo la ministra de Igualdad había cuestionado a la Justicia.

«Las actas de los jueces son un bulo, la memoria de la fiscalía es un bulo y lo que es más grave, los propios testimonios de las víctimas son un bulo. Un ministerio de Igualdad que pone en duda los testimonios de las mujeres maltratadas. Hemos pasado del 'hermana, yo sí te creo' al 'hermana, no me cuentes tu vida, es un bulo», afirmaba Ana Rosa Quintana que afeaba a Ana Redondo su actitud ante lo sucedido. «Señora ministra, era deber de su ministerio informar a las 4.000 mujeres afectadas de que las pulseras no funcionaban, y es un derecho de las mujeres saberlo», aseveraba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'.

Con el editorial finalizado y Ana Rosa Quintana ya debatiendo el asunto de las pulseras anti maltrato con los colaboradores del matinal de Telecinco alzó la voz para decir alto y claro lo que más le 'indignaba' de Ana Redondo.

«Bueno, lo más grave a mí me parece la falta de transparencia», aseveraba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' sobre la ministra de Igualdad. «Bueno, lo más grave es todo, pero la falta de transparencia...», hacía hincapié Ana Rosa Quintana.