Alessandro Lecquio habla alto y claro de su traición a una famosa y el dineral que se embolsó por las fotos

Alessandro Lecquio, colaborador de 'Vamos a ver' (Telecinco), está últimamente muy sincero. Y es que, el verano está provocando que el tertuliano esté dando grandes momento al matinal presentado por Joaquín Prat gracias a sus revelaciones. Así, si hace una semana el conde hablaba alto y claro de sus infidelidades del pasado, en estos días revelaba el contenido de unas cartas que había enviado a una «novieta». Pues bien, ahora Lecquio ha vuelto a dejar impactados a sus compañeros de programa al contarlo todo sobre su traición a una famosa con los 'paparazzis' y el dineral que se embolsó por aquellas fotos.

'Vamos a ver' se encontraba en 'El club social' y tras haber hablado largo y tendido sobre un sinfín de temas de la crónica social, el programa ponía el foco en unas delicadas imágenes de Terelu Campos y esto derivaba en una charla sobre los pactados de los famosos con los 'paparazzis'.

«Respeto a tu pregunta si los personajes pactan con una agencia unas fotos para que luego los dejen tranquilos lo he hecho, no recuerdo cuántas veces, ya tengo una edad pero sí lo he hecho, por supuesto», respondía Alessandro Lecquio a Joaquín Prat que se interesaba por el asunto. «¿A espaldas de tu pareja?», le cuestionaba el presentador de 'Vamos a ver' a su colaborador que se sinceraba.

«No, yo solo una vez hice algo a espaldas de mi pareja y perdí la pareja, eso sí, ella se fue con el dinero. Me salió todo mal. Una gran inversión», manifestaba Alessandro Lecquio que tras dudar si hablar del polémico asunto decidía contarlo todo.

«Yo no voy a contar la historia, la he contado muchas veces, pero quién sabe la historia sabe que es así», empezaba relatando el colaborador de 'Vamos a ver'. «Esas fotos que a lo mejor tú ni te acuerdas porque no habías nacido o tenías 20 años por lo que me has dicho antes», le apuntaba Alessandro Lecquio a Marta López. «Una revista me ofreció 20 millones de pesetas, para meterlas en un cajón y yo lo que quería era que salieran para que ella rompiera la relación con una persona que estaba saliendo, entonces se vendieron a otra revista por 5 millones de pesetas, 2 millones y medio fueron para los fotógrafos y los otros 2 millones y medio fueron para mí, pero yo se los di a ella porque ella los exigió, por supuesto. Y se acabó la relación», narraba el tertuliano del matinal de Telecinco que hacía poner todas las miradas en sus famosas y polémicas fotos con Mar Flores.