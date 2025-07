Alessandro Lecquio, al desnudo: revela el contenido de unas cartas de amor a una desconocida «novieta»

Últimamente, Alessandro Lecquio está más sincero que nunca. Y es que, si la semana pasada el colaborador de 'Vamos a ver' (Telecinco) hablaba alto y claro de sus sonadas infidelidades del pasado; esta semana el tertuliano del matinal presentado por Joaquín Prat se ha sincerado ante las cámaras confesando el contenido de unas cartas de amor que escribió en su juventud.

Todo ocurría en el tramo final de 'El club social' de 'Vamos a ver', la sección de crónica social y entretenimiento. Así, el matinal de Telecinco estaba hablando de la actuación de Aitana en La Velada de Ibai Llanos y de cómo la cantante acaparó los focos junto a Plex.

Algunos colaboradores señalaron que el 'show' de la catalana había dejado que desear y que no tenía nada que ver con la 'Superbowl', lo que provocó la indignación de Joaquín Prat. «¿Cómo vas a compararlo conla 'Superbowl', si es que España no es Estados Unidos?», se plantaba el presentador de 'Vamos a ver' ante sus tertulianos. «Pero, el éxito es innegable o empezamos a reconocerlo o vamos a tener nosotros un problema», afirmaba rotundo el periodista, cuando Alessandro Lecquio le interrumpía para retomar el asunto del romance entre Aitana y Plex.

«¿Me permites una cosa sobre la efervescencia de la que hablabas antes?», le solicitaba el colaborador de 'Vamos a ver' a Joaquín Prat. «Pero, si tú ya no te acuerdas de eso», bromeaba el presentador con el tertuliano que pasaba a sincerarse en el programa de Telecinco.

«Sí, escucha, el otro día abrí un álbum de una novieta que tenía, la cantidad de tonterías que pude escribir en ese álbum, me dio una vergüenza», confesaba Alessandro Lecquio. «Y digo pero, ¿cómo podía escribir yo eso? Este no soy yo, es otro yo», manifestaba el colaborador de 'Vamos a ver' que añadía que eran textos que había escrito «al lado de las fotos que le había regalado». «No sé por qué lo tengo yo, creo que me lo devolvió porque no le hacía falta», ironizaba Lecquio que hacía hincapié en el contenido de dichas cartas de amor. «La cantidad de tonterías, la sarta de gilipolleces que pude escribir , que digo eso de la efervescencia no...», sentenciaba el tertuliano del matinal de Telecinco.