Albert Rivera ve lo que dicen las encuestas sobre las próximas elecciones generales y dice esto sobre el resultado: «Quien quiera gobernar España...»

La imposibilidad del Gobierno para sacar adelante algunos acuerdos y sobre todo la falta de presupuestos, además de los asuntos judiciales y presunta corrupción que rodean a personas que han sido clave en en PSOE, además de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, impulsa a aquellas voces que piden unas elecciones anticipadas en España.

Un sondeo de Opina 360 para Antena 3 Noticias y publicado el pasado 1 de octubre estima que, de celebrarse elecciones en la actualidad, el PSOE las ganaría con 130 escaños, el PP sería segundo con 111 y Vox crecería notablemente hasta los 74 escaños. El exlíder de Ciudadanos Albert Rivera comentó en su espacio en Espejo Público este sondeo y dio su opinión sobre la política actual y la posibilidad de nuevas elecciones.

Albert Rivera opina sobre las próximas elecciones

A Rivera le sorprenden las cifras por «lo que hemos visto en los últimos seis meses», aunque recuerda que «en las últimas elecciones parecía que el centro-derecha tenía la mayoría garantizada y al final no tuvo mayoría para gobernar y lo hizo la segunda lista más votada que fue el PSOE».

El expolítico ha insistido en que el sistema electoral español «no va de quedar primero sino de sumar mayoría» y recuerda en que quien quiera gobiernar «tiene que tener un pacto y una alianza presupuestaria o de gobierno». «Harían muy mal los partidos en fijarse solo en estos sondeos que van a ir cambiando en función de la actualidad», ha avisado.

«Harían muy mal los partidos en fijarse solo en estos sondeos que van a ir cambiando en función de la actualidad» Albert Rivera Expresidente de Ciudadanos

En cuanto a la posibilidad de elecciones, Albert Rivera ha destacado que parece imposible que se convoquen «pero está Sánchez de presidente». El expolítico piensa que con los casos de presunta corrupción alrededor de la figura del presidente y sin presupuestos «en cualquier país de Europa no estaría ahí». «Sánchez ha demostrado que es capaz de cualquier cosa», asevera, aunque en teoría faltan dos años para que los comicios se celebren.

«Estos sondeos lo que demuestran es que quien quiera gobernar España se lo tiene que ganar y tiene que tener un proyecto ilusionante y tiene que movilizar a su gente y pensar que la gente que no le vota se sienta dentro de un proyecto», ha explicado sobre las futuras elecciones.

«Estamos llegando a un punto en el que discrepar de algo es una afrenta tremenda» Albert Rivera Expresidente de Ciudadanos

Albert Rivera también ha manifestado las «políticas simplistas» de la actualidad basadas en la confrontación y ha lamentado que con ellas «le va mal a la gente moderada». «Estamos llegando a un punto en el que discrepar de algo es una afrenta tremenda», ha advertido. Además, se ha mostrado de acuerdo con el expresidente Felipe Gonzáles en que «eln argumento para no convocar elecciones es que gana el otro» y ha afeado la falta de presupuestos y la actitud de Pedro Sánchez: «Da igual porque lo importante es que siga en el poder».

«Lo importante es la democracia española y que haya alternancia. Esa anomalía me preocupa más que los temas ideológicos», ha zanjado.