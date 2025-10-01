Suscríbete a
Audiencias de septiembre TV

La agitación política dispara la audiencia de La 1, que se distancia de Telecinco

Clara Molla Pagán

La agitación política ha jugado a favor de La 1 en septiembre, que tras mover fichas en su parrilla y apostar por estrenos como 'Directo al grano' o el asentamiento de 'Malas lenguas', inicia la temporada con un 11,6% de cuota de pantalla, según ... datos de Dos30' sobre cifras de Kantar Media. La cadena pública se acerca así un poco más a Antena 3, que continúa imparable en cabeza y eleva su liderazgo hasta un 13%, dos décimas más que en septiembre de 2024. Quien no logra aún dar con la tecla –más allá de los realities– para plantar batalla es Telecinco, que pese a remontar respecto a agosto se queda en un discreto 9,2%, tercera en discordia. Mientras tanto, Cuatro celebra su mejor septiembre desde 2019 con un 5,6%. Sin embargo, sigue por detrás de La Sexta, cuarta en el ranking con un 5,9%.

Clara Molla Pagán

Periodista cultural. Licenciada en la Universidad Francisco de Vitoria. Máster ABC 2023.

