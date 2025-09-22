El 'adiós' de Isabel Pantoja a Cantora y en manos de quién quedará la finca y sus secretos: «Ella está cuidando su salida al detalle»

Jornada de mudanzas para Isabel Pantoja y su hermano Agustín, con camiones entrando y saliendo de Cantora que anuncian que la tonadillera va a convertir en veraz la noticia que el periodista Antonio Rossi lleva meses anunciando, que la cantante se iba a ir de España, rumbo a… «República Dominicana». Así lo ha compartido en 'El tiempo justo' (Telecinco), que ha tenido a varios reporteros desplazados a las puertas del cortijo de Isabel y que han dado fe de que sí están desalojando la casa.

Una de las dudas que flota en el ambiente es: «¿Quién se quedará con Cantora?». Así se lo ha preguntado Joaquín Prat al experto en información del corazón. Antonio Rossi ha sentenciado que es más que probable que «la finca se la quede un grupo inversor, porque hay tantos avales a los que debe responder, tantas deudas, y no solo con Hacienda, sino también con los bancos, de pagos no realizados, hipotecas. Así que si se subastara, sus bienes inmobiliarios son insuficientes para afrontar todo lo que debe. No le daría, la verdad», ha referido ante las cámaras de Mediaset.

Lo que sí tiene claro el periodista es que Isabel Pantoja tiene claro que quiere dejar atados todos los flecos, para que el día en el que se despida por fin de Cantora no quede nada de ella en el inmueble y en las dependencias del cortijo. «Cuando ella decida, cuando vea, que todo lo que está dentro está controlado y sacado, es cuando terminará por irse y echar el cierre», ha dicho Antonio Rossi.

En el programa han comentado sobre la situación financiera de la tonadillera. «No doy crédito. Es evidente que se trata de una carrera my mal gestionada», ha apuntado Alexia Rivas, que está entre los colaboradores del corazón de 'El tiempo justo'. Rossi ha asentido ante estas palabras: «Sí, es inexplicable que tenga esta situación, siendo la artista que es, que ha vendido millones de discos más que nunca otra la verdad. Es una pena».

Isabel Pantoja lleva meses alejada de los focos, en relación a los medios de comunican y a la prensa rosa. La mala relación con sus hijos sigue acaparando titulares, sobre todo desde que su hija, Isa Pantoja, diera a luz al pequeño Cairo a comienzos de verano. Según ella misma ha referido en una exclusiva en la que presentaban al pequeño y mostraba su felicidad junto a Asraf, aludía a la ausencia de su madre en un momento tan importante en la vida como este, cuando daba a luz por segunda vez.