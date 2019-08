Actualizado 04/08/2019 a las 01:13

«Viva la vida» está a punto de cerrar su segunda temporada, en la que ha vivido la época más convulsa desde su estreno, en mayo de 2017. Poco a poco, los buenos resultados del espacio hicieron que fuera ganando hueco en la parrilla: primero, y tras su aterrizaje los sábados, consiguió desbancar definitivamente a «¡Qué tiempo tan feliz!», eliminando el formato de María Teresa Campos. Poco después, «Pasapalabra» se retiró de los fines de semana, pasando de emitirse durante dos horas a tres, ganando una más.

Ya en 2018, Telecinco aprovechó la coyuntura de actualidad para ampliar el horario: primero, los domingos se emitieron durante toda la tarde, de 16.00 a 21.00 horas, y, posteriormente, la fórmula se replicó en los sábados, manteniendo desde mayo del pasado año estos horarios, ofreciendo prácticamente la única oferta en directo de la televisión en las tardes de los fines de semana.

A pesar de esto, han sido muchos los cambios que ha ido sufriendo el espacio, y no solo en cuanto a horario. Los resultados de audiencia han sido dispares, pasando por grandes momentos y por otros mucho más amargos. Pero, ¿qué conclusiones se pueden sacar de estas dos primeras temporadas de «Viva la vida»?

El estreno y la consolidación de «Viva la vida»

El primer programa, el 20 de mayo de 2017, «Viva la vida» reunió a algo más de un millón de espectadores, obteniendo un 11,1% de la cuota de pantalla, según datos de Barlovento Comunicación. Pero, desde entonces, el espacio no dejó de crecer. Poco a poco, se fue consolidando en parrilla, ganando terreno, y adquiriendo más y más espectadores. Sin embargo, los cambios que se fueron realizando posteriormente en el programa no le han resultado demasiado bien a Telecinco y, sobre todo, a «Viva la vida».

Al comienzo de la temporada 2017-18, el programa gozaba de una buena salud. Entre septiembre y noviembre, la cuota de pantalla, así como sus espectadores, no paró de subir. Del 10,9% ascendió al 11,5% en el penúltimo mes del año. Ya en 2018, «Viva la vida» continuó consolidándose: en enero superó los 1,6 millones de espectadores, llegando en marzo a más de 1,8. No obstante, desde entonces el programa no ha vuelto a vivir esos momentos dorados.

Con la llegada del buen tiempo, la televisión se va consumiendo menos, siendo especialmente los fines de semana cuando más sufren este fenómeno. En abril, «Viva la vida» descendió hasta el 12% de cuota de pantalla, en mayo de 2018 ya se situaba en el 11,4% y en junio y julio algo por encima del 10%. Por todo ello, «Viva la vida» decidió descansar durante el mes de agosto con la intención de regresar en septiembre con energías renovadas, cerrando su primera temporada en el 11,27% de cuota de pantalla y más de 1,4 millones de espectadores de media.

Emma García, nueva presentadora

Pero la temporada 2018 llegó llena de cambios, provocando que la audiencia también cambiara. A su regreso estival, en septiembre de 2018, «Viva la vida» se ubicó en el 10,72% de cuota de pantalla. Y, desde entonces, empezó a caer en picado. En noviembre del pasado año, Telecinco decidió dar un importante giro a su parrilla: «Viva la vida» pasaría a estar presentado por Emma García, mientras que «Mujeres y hombres y viceversa», en Cuatro, pasaría a ser territorio de Toñi Moreno. Muchos seguidores no aceptaron este cambio y las audiencias se resintieron.

En diciembre, primer mes completo con García al frente de «Viva la vida», el espacio bajó por primera vez de las dos cifras de cuota de pantalla, situándose en un 9,60%. Enero tuvo un pequeño repunte (10,40%), pero volvió a caer por debajo de la décima en un mes. Durante febrero, marzo y abril, el share se situó algo por encima del 9%, pero en mayo regresó de nuevo al 10%. ¿Por qué?

Cambios en la dirección de «Viva la vida»

En mayo de este año, «Viva la vida» volvió a sufrir una revolución, pero esta vez entre bambalinas. Desde su estreno, «Viva la vida» consistía en un programa desenfadado en el que se entrevistaba a personajes de actualidad y, aunque se trataban los temas de corazón, este no era su hilo conductor.

Bajo la dirección de esta fórmula se encontraba Silvia Fonseca. Pero Telecinco, aprovechando el descanso del formato por la emisión de un Gran Premio de MotoGP, decidió que Raúl Prieto asumiera las riendas de «Viva la vida» para convertir al formato en una extensión de «Sálvame» en los fines de semana.

Desde ese momento, y hasta la actualidad, el programa se ha ido recuperando lentamente: en mayo logró un 10,69% de cuota de pantalla, en junio un 13,35 y en julio un 12,10. De esta forma, la temporada se ha conseguido cerrar, a falta de lo que suceda con Sandra Barneda durante el mes de agosto, en un 10,52% de cuota de pantalla, casi siete décimas por debajo de lo logrado en el anterior curso, pero consiguiendo salvar los muebles después de los cambios vividos en «Viva la vida».

Junio de récord por la boda de Belén Esteban

El pasado junio fue maravilloso para «Viva la vida»: el mes se cerró con una cuota del 13,35% y una audiencia media de 1,45 millones de espectadores. Gracias a los especiales que dedicaron, casi de forma monográfica, a la boda de Belén Esteban con Miguel, «Viva la vida» consiguió sus mejores datos de audiencia.

El sábado 22 de junio, día de la boda de la «princesa del pueblo», el programa de Emma García retransmitió, casi en directo, todo lo que se fue conociendo del enlace. Gracias a ello, se marcaron un 20,6% de cuota de pantalla y 2,1 millones de televidentes. Al día siguiente, 23 de junio, estuvieron avisando que, probablemente, mostrarían imágenes en exclusiva del evento —algo que al final no sucedió—, manteniendo pendiente al 15% de la audiencia (1,6 millones de espectadores).

Diego Arraval mostrando a sus compañeros las fotos exclusivas de la boda de Belén Esteban - MEDIASET ESPAÑA

Pero ya la semana anterior, al igual que en la siguiente, se encontraron con unos datos muy buenos, de nuevo gracias a hablar de la boda de Belén Esteban. El previo al enlace, del sábado 15 de junio, hizo un 19,1% de share, y el día 29 comentando la exclusiva del enlace, un 13,2% de cuota de pantalla.