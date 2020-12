La traición de Josema Yuste a Millán Salcedo La mitad de «Martes y Trece» acudió a «La sexta noche», donde volvió a hablar de su relación con su excompañero

Millán Salcedo (65 ) volvió a ajustar cuentas con su excompañero de «Martes y trece» Josema Yuste (66), con el que apenas se habla desde que se separaron como dúo cómico en 1997. Este verano, el programa de TVE «Lazos de sangre» ya abordó la relación de los dos humoristas; en aquella entrega, Yuste fue claro: «Amigos, amigos..., yo creo que no hemos sido». Los espectadores llegaron a una conclusión: la soberbia de uno y la honestidad de otro.

«Últimamente no nos veíamos... No me quiero meter en líos, pero es una pena que, siendo amigos desde jovencísimos y teniendo los mismos amigos en común, digan por ahí que no éramos amigos... Yo ya lo he hablado con él, pero como el que oye llover...», comentó Millán Salcedo en «La sexta noche».

Salcedo, que sufrió un ataque epiléptico en 2019, no se cortó y se dirigió directamente a Josema Yuste, al que pidió perdón por sus palabras: «No lo puedo entender; no me gusta la deslealtad. Me parece hasta traición». El humorista reconoció que sí echaba de menos a Yuste y a Fernando Conde, el tercero en discordia de «Martes y trece», pues con ellos compartió «aquel pasado tan precioso y parece ser tan glorioso».

Salcedo, con palabras correctas, acusó de mentir a Yuste: «No hay que faltar a la verdad; yo sí soy amigo suyo y no lo olvidaré nunca. Nunca voy a tener una pareja como él, pero estoy muy a gusto trabajando solo, aunque ahora me prodiga menos».