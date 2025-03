El criticado comentario de Josema Yuste en la Sexta: «Hay programas de mujeres que van provocando»

El cómico Josema Yuste se ha convertido en uno de los nombres propios del fin de semana a cuenta de un controvertido comentario sobre el género femenino en televisión. Lo hizo en el programa «laSexta Noche», al que acudió junto al también humorista Santiago Urrialde y en el que uno de los temas de debate fue el de los límites del humor.

Yuste y Urrialde analizaban junto al presentador del espacio, Iñaki López, si a día de hoy podrían contarse algunos chistes polémicos , como los que el dúo «Martes y Trece» contaba en la década de los 90. En opinión de Yuste, muchas de sus bromas no podrían hacerse hoy, como la desafortunada parodia «Mi marido me pega» (1991) y sobre la que el propio Millán Salcedo pidió disculpas en una entrevista hace años.

El programa de Iñaki López, de hecho, mostró a Josema Yuste el vídeo en el que parodiaban el popular anuncio «Busco a Jacq's». En la versión de «Martes y Trece», la mujer del spot era agredida sexualmente. Al respecto, Santiago Urrialde afirmó sentirse sorprendido de que el anuncio «Busco a Jacq's» fuera retirado y, sin embargo, «haya realities en los que se ve a la mujer haciendo prácticas manuals y otro tipo de cosas». Fue precisamente en este momento en el que Yuste quiso dar la razón a su compañero alegando que «hay programas de televisión ahora mismo de mujeres que van provocando no, lo siguiente, y nadie nada».

Josema Yuste lanza un dardo contra #laisladelatentaciones que se le vuelve en contra. #television pic.twitter.com/9QZxksLdRO — MASPITV (@TVMASPI) February 16, 2020

La frase, muy comentada en redes sociales, convirtió a Josema Yuste en «trending topic» — tema destacado en Twitter —, donde los espectadores vertieron todo tipo de comentarios, como el que hacía referencia al «humor machista» de «Martes y Trece» y a su concepción de que «si eres mujer y guapa vas provocando».

Tras el alegato de Yuste y Urrialde, Iñaki López y Verónica Sanz no dudaron en recordar que «hay casos de agresiones sexuales en realities» y que uno de ellos «está siendo investigado», en alusión al caso de Carlota Prado , para cuyo agresor en «Gran Hermano» reclaman siete años de prisión.

No es la primera vez que Josema Yuste se convierte en el centro de la polémica tras intervenir en un programa de La Sexta. Hace semanas, durante una entrevista en «Liarda Pardo» , el cómico no dudó en calificar de «cursi» que todos los altos cargos de la cartera de la ministra de Unidas Podemos sean mujeres. «Me parece cursi, muy cursi. Tan cursi como cuando prometió Irene Montero diciendo "Consejo de Ministras". Existe el género neutro, decir españoles y españolas es cursi, por no decir hortera».