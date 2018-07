La televisión británica veta a la familia de Meghan Markle en sus realities

Actualizado 30/07/2018 a las 10:54

Las principales cadenas de televisión británicas, BBC e ITV, han acordado no contratar a ningún familiar de Meghan Markle para sus realities. Con este acuerdo, buscan colaborar con la familia real de su país, de la que ahora es parte la duquesa de Sussex. Si bien los familiares de Markle no podrán participar en ningún reality, sí que podrán seguir hablando de la mujer del Príncipe Harry en los espacios informativos, aunque no les pagarán por participar en dichos programas, según explicaron los directivos de la federación de cadenas privadas ITV. Por su parte, la cadena estatal de Reino Unido, BBC, ha hecho poco caso a las tormentosas declaraciones de la familia Meghan.

Este anuncio llega días después de que conociéramos que Samantha Grant estaba negociando con el Canal 5 (ITV) para formar parte de la lista de concursantes de la edición británica de «GH VIP». «Es de mal gusto dejar que los Markle hagan dinero apareciendo en estos programas», aseguró un directivo de la ITV a la edición digital de «Mirror», aunque su hermana ha asegurado no estar haciendo caja a costa de Markle. «Los medios ganan billones de dólares hablando de la realeza. No veo por qué somos diferentes. Nadie tiene el copyright de nuestras experiencias vitales», añadió Grant.

Samantha Grant es la que más titulares ha acaparado de la familia Markle, pero no ha sido la única en cargar contra Meghan y la familia real. El padre, Thomas Markle, tampoco se cortó a la hora de contar las conversaciones que había mantenido con su yerno (a quien aún no conoce), la indiferencia que había mostrado la familia real británica hacia su persona o cómo veía a su hija tras convertirse en la duquesa de Sussex.

La programación televisiva británica, al igual que la española, tiene varios realities protagonizados por famosos que cosechan buenos datos audiencia, como «Strictly Come Dancing» («Bailando con las estrellas»), «Dancing on Ice», «I am a celebrity Get me out of here» (su particular «Supervivientes») o «Celebrity Big Brother» («GH VIP»), entre otros. En estos formatos, los espectadores ven a las celebridades seleccionadas enfrentarse a todo tipo de pruebas: bailar, patinar sobre hielo o simplemente convivir entre ellos, ya sea en una casa o en mitad de la jungla.