La hermanastra de Meghan Markle, fichaje estrella del «Gran Hermano» británico

Parecía que después de su boda con el Príncipe Harry, Meghan Markle no tendría que seguir soportando a su familia paterna. Sin embargo, la duquesa de Sussex está a punto de conocer si su hermanastra, Samantha Grant, entrará o no en la casa de «Gran Hermano» para contar todos sus trapos sucios.

Grant podría ser el fichaje estrella del programa en su edición Vip, que lleva por título «El ojo de la tormenta». Con ella entrarían entre otros Meghan James, quien estuvo relacionada con Rob Kardashian, entre otros personajes habituales de las páginas amarillistas inglesas. Un acuerdo que sería muy ventajoso para el programa, pero también para Grant, quien contaría con un altavoz para despacharse tranquila contra su hermanastra, a quien lleva atacando públicamente desde que se conoció su compromiso con el Príncipe Harry.

Por el momento la cadena que emite el reallity ha confirmado que no será hasta el 5 de agosto cuando desvele los nombres de los concursantes. Por su parte, Grant dejaba caer hace unos días en una entrevista que su nombre podría estar en al lista: «Por qué no. Uno toma las oportunidades según le vienen. No hay nada de malo en ello. El propósito del programa no sería debatir sobre Meghan».

«Los medios ganan billones de dólares hablando de la realeza. No veo por qué somos diferentes. Nadie tiene el copyright de nuestras experiencias vitales», añadió Grant, quien desmintió estar haciendo caja a costa de Markle. Eso sí, aprovechó la ocasión para recordar que está a punto de publicar un libro de memorias titulado «El diario de la hermana de la princesa trepa».