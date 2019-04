¿Quién es Dakota Tárraga, la nueva concursante de «Supervivientes 2019»?

Actualizado 09/04/2019 a las 14:40

«Supervivientes 2019» está a punto de arrancar y poco a poco vamos conociendo los nombres de los nuevos concursantes que vivirán esta aventura. La tercera confirmada ha sido Dakota Tárraga, una antigua conocida para los aficionados de la televisión. «He sentido la llamada, soy concursante de 'Supervivientes 2019', ¿que no? Te digo yo a ti que sí, como los corazones de mi madre», dijo en su vídeo de presentación, para luego cantar: «Yo tengo un ti, ti, ti». Pero ¿de dónde sale Dakota Tárraga?

La primera vez que la vimos en televisión fue en Cuatro, concretamente en «Hermano Mayor», cuando apenas tenía 19 años. Se presentó como uno de los casos más complicados a los que tuvo que hacer frente Pedro García Aguado (ya que derrochaba ira contra sus padres, a quienes tenía esclavizados). «Mi hija es violenta, déspota y dictadora. Tiene un problema con el alcohol aunque me lo niegue. No sabe beber, se pone agresiva, bebe de forma compulsiva, te insulta... Es inaguantable», comentó su madre en el programa de Mediaset.

Sus frases, tonos y expresiones se convirtieron en un fenómeno viral. «De la cárcel se sale, pero del cementerio no» puede ser su expresión más reconocida; aunque también dejó otras perlas televisivas su «tras, tras, tras aguarrás», el característico picor de nariz que anunciaba «movida» o ya el célebre entre los célebres «escupiñajo».

La muerte de su hermano demasiado joven la había dejado perdida y a base de paciencia y sesiones de hipnosis Pedro García Aguado logró el principio del milagro. Dakota Tárraga se reconducía y en este camino seguía cosechando legiones de seguidores y eso que faltaba todavía un último paso por dar. Su segunda oportunidad fue en el plató de «Cámbiame» y con Cristina Rodríguez como asesora. Allí la joven sorprendió con nueva vida, aunque dejó un nuevo momento de drama televisivo por sus tres dedos de corte de pelo.

Preparándose para Honduras

«Me he depilado entera para ir a 'Supervivientes' porque yo, no me corto ni un pelo»: así comenzaba su vídeo personal en MTMAD. Si Dakota sigue comportándose como hasta ahora puede que termine expulsada por su comportamiento o que se convierta en una de las mejores concursantes de «Supervivientes». «"Soy muy buena persona pero soy impulsiva. Salto en nada y tengo muy poca mecha. Si hay un premio me lo voy a ganar yo. (...) No aguato que me vacilen ni nada más. La que puedo liar por la plata…», añadió. Pase lo que pase, lo que está claro es que dará de qué hablar.