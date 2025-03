«Tengo tendencia a reventar vidas»: quién es Yiya, la princesa egocéntrica de «Supervivientes 2020»

Ni siquiera ha empezado «Supervivientes 2020» y algunos de sus concursantes ya están dando de qué hablar. Ha sido el caso de la modelo Yiya , que durante el viaje a Honduras se enzarzó con Fani , de «La isla de las tentaciones».

Durante una de las escalas, según reveló «Socialité» a través de un vídeo hecho con el móvil , Fani aparece diciéndole a su compañera «Tu opinión me toca el c***» mientras le hace un corte de mangas para después alejarse de los asientos donde están sus compañeros (entre ellos , por ejemplo, Alejandro Navarro , hijo de Ivonne Reyes ).

Por lo visto, los futuros robinsones de «Supervivientes» estaban dando su opinión sobre sus compañeros, siendo Fani la más perjudicada, de ahí su reacción ante los comentarios de Yiya. Esta siguió provocando cuando empezó a imitar el ya clásico grito de Christofer.

De princesa a superviviente

Pero, ¿quién es María Luisa «Yiya» del Guillén y por qué es famosa? Su vinculación a Mediaset se remonta a 2016 cuando, con 27 años, se convirtió en una de las protagonistas anónimas de «Un príncipe para tres princesas» (Cuatro), giro de tuerca del formato de citas «Un príncipe para Corina» –un año más tarde sería «para Laura»– y que perpetuaba el trospidismo de «¿Quién quiere casarse con mi hijo?».

«Tengo tendencia a reventar vidas» , confesó la pacense y graduada en Periodismo como carta de presentación en el programa de Cuatro. Ella misma se definió como «egocéntrica» y confesó no haberse enamorado nunca: «No seré la mejor nuera para nadie. (...) No me gustaría tener a alguien al lado callado que me dijera "¡Qué a gusto estamos!"».

Su perfil podría dar mucho juego en la isla a tenor de las salidas de tono que tenía en «Un príncipe para...». «Es divertido, es inteligente. Pero a ti los inteligentes no te gustan», le dijo sin pelos en la lengua Yiya a Rym Renom , otra de las princesas conectada con «Supervivientes 2020», pues su exnovio Albert Barranco es otro de los nuevos concursantes.

Yiya, a tus pies. A 12 de enero ya eres lo mejor que ha pasado por la TV este 2016 #UnPríncipePara — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) January 11, 2016

Pero en aquel programa, teñido de humor a golpe de posproducción, Yiya también vivió un enfrentamiento con su propia amiga, Nuria, que acudió al formato en calidad de «asesora». Sin embargo, con el paso de las entregas, la princesa sorprendió con un deseo: «Yo en mi vida no necesito asesores y creo que mis niños tampoco, y más si a mí no me han asesorado correctamente. Creo que hay excedente de personal y creo que Nuria debe abandonar nuestro cortijo ».

De hecho, Nuria se marchó con uno de los pretendientes de su amiga, que había manifestado querer conocerla. «Las personas que yo quiero son leales y tú, de leal, tienes lo que yo de rubia», le espetó Yiya a Nuria en otra hilarante discusión. Y, aunque en la final eligió a Borja Portella como su príncipe, la relación no prosperó cuando se apagaron los focos.

Regreso a televisión

«Estoy encantadísima de participar en el programa. Lo desconocido siempre me ha dado miedo; soy una persona que huye bastante de las situaciones extremas y, como he tenido la suerte de ser mi propia jefa siempre en todos los ámbitos de mi vida, sé que saldré siendo otra persona. No sé si para bien o para mal; eso lo iremos descubriendo. Y, como la vida está llena de sorpresas, la primera os la anticipo yo...», contó Yiya en su vídeo de presentación como concursante de «Supervivientes 2020».

Inmediatamente después se quitó la peluca para mostrar que se había rapado al cero ; un cambio radical que, sin embargo, ya había lucido hace varios veranos tras su paso por «Un príncipe para...».