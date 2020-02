Ya es oficial: Fani, concursante de «Supervivientes 2020»

Actualizado 14/02/2020 a las 23:50

Fani fue una de las dos anónimas que entró, junto a su pareja en «La isla de las tentaciones». Desde el principio destacó entre el resto por su carácter y su alegría. Se notaba que tenía madera de estrella de Mediaset; sin embargo, ha sido su tropiezo con su tentación, Rubén, lo que le ha catapultado a la fama.

La madrileña ha protagonizado muchas de las tramas que se han desarrollado en el nuevo éxito de Mediaset. Los más de dos millones de espectadores se han reunido delante de la televisión para descubrir cómo evolucionaba su relación con su soltero o para descubrir si Christofer finalmente encontraba a «¡Estefanííía!».

Tras su paso por el nuevo reality, la madrileña ha seguido siendo protagonista tanto del reencuentro de los participantes seis meses después como el debate que los volvió a enfrentar en el presente, febrero 2019. Mediaset no ha querido dejar pasar su oportunidad y ha confirmado su participación en «Supervivientes 2020». «Ya me he despedido de Christofer y todo. De aquí me voy a Honduras», confesó.

No fue la única sorpresa que tenía el programa guardada bajo la manga. Tras la entrevista con Fani, Sandra Barneda invitó a Rubén a incorporarse a esta charla. Además de hablar del resentimiento que la madrileña le guarda, apareció Nagore Robles con un sobre. Tenía una pegatina de «Mujeres y Hombres y Viceversa». Era para Rubén.

«Es el día de los enamorados y traigo una sorpresa. Léela en voz alta», le dijo Nagore. «¿Quieres ser tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'?», leyó Rubén. Tras escuchar estas palabras, el público presente en el plató comenzó a gritar. La presentadora del programa anunció que cambiarían de horario. «Dejamos la mañana y empezaremos a las 19.15 horas, de lunes a viernes», anunció.