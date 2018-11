La Sexta elimina un vídeo de Dani Mateo sonándose los mocos con la bandera de España

Actualizado 01/11/2018 a las 19:41

La indignación de la gente ha obligado a la Sexta a recular. La cadena ha eliminado de su página web un polémico fragmento de «El intermedio» en el que el colaborador Dani Mateo se limpia la nariz con la bandera de España, todo ello como parte de una pieza supuestamente cómica que, de forma evidente, buscaba la controversia y dar que hablar. No obstante, la ofensa a la enseña española ha levantado una avalancha de críticas en las redes sociales por encima de lo previsto por la cadena.

Con la bandera de España a su derecha y el himno nacional sonando de fondo, el cómico simuló en el programa de El Gran Wyoming de este miércoles un estornudo para luego sonarse los mocos con la enseña. «¡Hostia! ¡Perdón! ¿Qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie», afirmó Mateo mientras besaba la bandera con ironía: «Sana, sana, culito de rana».

Lejos de rebajar la falta de respeto, la supuesta broma del colaborador catalán continuó en los mismos términos:

«Compañeros, ¿podemos repetir? No quería ofender ni a los españoles ni al Rey ni a los chinos que venden estos trapos. ¡Trapo, no! Perdón. Señores de la Audiencia nacional, no soy yo, son las contradicciones. Lo pone aquí, no administrar a personas hipertensas y mucho menos a presentadores torpes».

Tras el revuelo que ha causado el sketch, el propio Dani Mateo ha querido aclarar las cosas en su perfil de Twitter:

«El sentido del sketch de la bandera era -o así lo entendí yo- demostrar que, cuando los ánimos están muy caldeados, las banderas se vuelven más importantes que las personas y eso es peligroso. Por eso me desmoronaba al comprobar que me había sonado en ella. Nunca fue ofender».

Dicha rectificación, más bien aclaración, no ha librado a Dani Mateo de cientos de mensajes de usuarios ofendidos por el comportamiento del humorista. Entre los comentarios críticos, uno de Frank Cuesta señalando la pena de «ver como poco a poco se pierde el respeto por los valores de nuestro país:

Otros usuarios anónimos han mostrado también su indignación:

Creo que en cualquier otro país Dani Mateo estaría hoy en el paro o en la carcel. Hay gente que ha muerto por defender la bandera y nuestras instituciones. Hay soldados, policías o guardias civiles y demás cuerpos del estado. Para mí su carrera ha llegado a su fin. Decepción pic.twitter.com/OvxymBxfyo — Gordon Freemanito (@banglookatme) 1 de noviembre de 2018

Estoy en shock despues de ver sonarse los mocos con la bandera de España a Dani Mateo en el @El_Intermedio

Si esto pasa en un programa americano, con su bandera, le linchan los medios y lo despiden ipso facto.

Atónita por estas faltas de respeto institucional d Grupo @antena3com — Mara (@MaraCAmor) 31 de octubre de 2018