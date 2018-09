Querella contra Wyoming y Dani Mateo por sus constantes parodias sobre la exhumación de Franco

Actualizado 07/09/2018 a las 11:36

El comienzo de la nueva temporada de «El Intermedio» ha estado marcado por las bromas del presentador del espacio, el Gran Wyoming, sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Acompañado de Dani Mateo, colaborador habitual del espacio de La Sexta, el conductor del programa mostró a la audiencia un féretro con un maniquí en su interior que representaba la figura de Franco.

Molesta por la controvertida broma, la Fundación Nacional Francisco Franco ha publicado un comunicado a través de sus redes sociales en el que denuncia que dicha parodia es «una muestra vil de odio y rabia» y afirma que interpondrá acciones legales contra el programa del grupo Atresmedia. «El tal e insignificante personaje Wyoming recibirá en breve noticias de esta Fundación al amparo de la justicia», reza el citado texto.

Como era de esperar, tanto Wyoming como su compañero de programa no han dudado en ironizar sobre la previsible denuncia. «Esta semana, El Intermedio ha albergado a la momia de Francisco Franco hasta que se decida su destino final, pero nuestra iniciativa no se ha entendido como un acto de reconciliación», empezaba explicando Wyoming. El humorista pidió a Dani Mateo que se disculpara, no con la audiencia, sino con el muñeco utilizado en representación de Franco. «Para redimirte, te encargo que le hagas una visita guiada por la redacción de laSexta». Tras marcharse durante unos segundos con el maniquí, Mateo regresó al plató de La Sexta tan solo con la cabeza del mismo.

Aquí puedes ver el vídeo:

No es la primera vez que Wyoming y Dani Mateo son denunciados por una broma de estas características. Ya el año pasado, los presentadores tuvieron que verse las caras con la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos después de que la Audiencia Provincial de Madrid admitiera a trámite una querella contra ambos por un chiste sobre el monumento: «El Valle de los Caídos, alberga la cruz cristiana más grande del mundo, con 200.000 toneladas de peso y 150 metros de altura, el triple de lo que mide la torre de Pisa. Y eso es porque Franco quería que esa cruz se viera de lejos, normal, porque quien va a querer ver esa mierda de cerca», afirmaron en La Sexta.